- Obveze se moraju podmirivati. I dalje \u0107emo imati mjere pomo\u0107i kako bismo pomogli onim sektorima koji su najugro\u017eeniji.\u00a0Vlada je u ovom jedinstvenom, nevjerojatnom periodu koji je 2020. godina u\u010dinila sve poteze da na\u0161i gra\u0111ani imaju pla\u0107e u javnoj slu\u017ebi, dali smo \u0161est i pol milijardi za pomo\u0107 privatnom sektoru i uspjeli u\u010diniti da turisti\u010dka sezona bude koliko-toliko solidna, bila je puno bolja od o\u010dekivanog - rekao je Plenkovi\u0107 za po\u010detak.\u00a0

Dodao je i kako \u0107e se mijenjati ovr\u0161ni zakon u korist du\u017enika, kao i da postoje za\u0161ti\u0107eni ra\u010duni na kojima su tri \u010detvrtine iznosa za\u0161ti\u0107ene, a dug se servisira s jedne \u010detvrtine.

Milanovi\u0107 ga je pozvao da podsjeti kako je sijao mr\u017enju 2016. godine, jer Milanovi\u0107 tvrdi da nije:

- On to zna jako dobro i ja \u0107u to svaki dan govoriti. On to jako dobro zna. S druge strane, imate ovo pona\u0161anje koje je bilo jako\u00a0neuobi\u010dajeno vezano za DORH i sli\u010dno, gdje smo vidjeli po meni nevjerojatan izri\u010daj predsjednika u vezi rada DORH-a, Uskoka i policije. Ja bih pitao je li problem \u0161to se ta tijela bore protiv korupcije? Je li on protiv toga? Borba protiv korone, ispada da je protiv, borba protiv korupcije, ima neki problem, ne vjerujem da je protiv, ali ima neki problem.\u00a0 Imamo njegove izjave koje su kod odre\u0111enog dijela sugra\u0111ana podrivale povjerenje u ono \u0161to je radio sto\u017eer, Vlada, lije\u010dnici... Netko tko uspore\u0111uje koronu s karijesom podriva povjerenje u sve te institucije. Kao i drugi dio ljevice, relativizira se napad na Vladu. Relativiziranje tog doga\u0111aja zna\u010di minimiziranje tog doga\u0111aja, a to nije dobro.

Plenkovi\u0107 je opet odgovorio na pitanje za Milanovi\u0107ev govor mr\u017enje 2016. godine:

- On zna \u0161to je napravio. Vi to mo\u017eete to i sami shvatiti. Neka vam on to ka\u017ee.\u00a0

Plenkovi\u0107 je nekoliko puta odbijao odgovoriti na to pitanje o govoru mr\u017enje te je napomenuo kako predsjednik RH i sam jako dobro zna na \u0161to se misli.

- On je nazvao nakon napada na zgradu Vlade, to je to\u010dno, ali nisam do\u017eivio tu nekakvu potporu. Vidjet \u0107emo li ho\u0107e li se dogoditi ta sjednica za sigurnost. S obzirom da se bori protiv borbe s koronom, relativizira ovaj napad... Gdje se dogodio taj napad? Na zgradu Banskih dvora ili neku drugu? Je li se ranjavanje policajca dogodilo u Kutini ili na Trgu svetog Marka? Ne znam \u0161to on zaziva,\u00a0ali ovako kako je suradnja i potpora o kojoj on govori, ne vidim je nigdje.

Pri\u010dao je i o inicijativi Tri mora, za koju je Milanovi\u0107 rekao da ne bi dao ni tri lipe:

- Vjerujem da predsjednici Estonije, Litve, Rumunjske, Bugarske imaju neki interes, Hrvatska sudjeluje ve\u0107 pet godina u tome i nastavit \u0107e. On radi \u0161tetu sebi, ne radi Hrvatskoj s tim komentarima.

Sastanak s veledrogerijama navodno je zavr\u0161io lo\u0161e, no predsjednik Vlade jo\u0161 se nije \u010duo s ministrom zdravstva nakon sastanka.

Dotakao se i borbe s koronom te prokomentirao \u0161anse o mogu\u0107em lockdownu:

- \u017delimo na\u0107i balans izme\u0111u za\u0161tite zdravlja i odr\u017eavanja gospodarske aktivnosti. Apeliram na sve, ovdje je odgovornost najbitnija. Mi smatramo da su na\u0161i gra\u0111ani zreli, razumni i da velika ve\u0107ina gra\u0111ana je dovoljno svjesna koliko trebamo u\u010diniti, a da druge ne dovodimo u opasnost. Zato su te poruke stalne, da ne dovodimo starije u opasnost.

