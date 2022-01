Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović odlikovao je Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za izniman doprinos u očuvanju hrvatskog identiteta te za iznimne uspjehe u međureligijskom, kulturnom i humanitarnom djelovanju kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita Vrhbosanske nadbiskupije.

Nakon odlikovanja je na Pantovčaku dao izjavu za medije. Komentirao je rezultate popisa stanovništva.

- Isti ljudi koji su prije nekoliko godina mene optuživali za veleizdaju, sada se suočavaju s duplo lošijim rezultatima i prave se nevinima. Nisu nevini jer se ne ponašaju pošteno. To je jedan dio priče - rekao je Milanović, prenosi N1.

Poručio je kako neće nikome nikada "nabijati na nos" i predbacivati nešto za što nisu odgovorni.

- Ovo što se dogodilo bilo je u procesu, dogodilo se većini novih članica EU-a, osjetno su pale u broju stanovnika i počele se oporavljati nakon toga. To čeka vjerojatno i nas, to je činjenica. Na to nema utjecaja Plenković, nisam imao ni ja. Naprosto ljudi odu, steknu nova iskustva, mnogi se vrate. To će se sigurno dogoditi i nama - rekao je.

- Već dvije godine koristim izraz moralna panika, posebno se obraćajući onima koji su mene optuživali, a to je prvenstveno bio i Plenković, očekujući ovakav rezultat, pripremajući sve nas na ono što ćemo dobiti. To nije kraj Hrvatske, naše države, to nije kraj hrvatstva. To je naprosto jedna situacija, neću je čak nazvati niti krizom. Neće Hrvatice i Hrvati izumrijeti - rekao je Milanović i poručio kako premijer Plenković za to nije kriv.

