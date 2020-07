'Milanović je tek sada shvatio na kakvoj je dužnosti pa mu je politički strašno dosadno'

Andrej Plenković kratko je komentirao izjave predsjednika države Zorana Milanovića, koji je opet jučer iz Vele Luke opleo po Plenkoviću i Stožeru...

<p>Ja mislim da je predsjedniku Milanoviću strašno dosadno. Toliko grintati i inzistirati na stvarima, koje smo ovdje u Saboru apsolvirali, nema drugog objašnjenja. Meni se čini da je on tek sad shvatio na kakvoj je dužnosti pa mu je politički dosadno, poručio je u srijedu <b>premijer Andrej Plenković</b> kratko komentiravši izjave predsjednika države Zorana Milanovića, koji je opet jučer iz Vele Luke opleo po Plenkoviću i Stožeru. </p><p>Poručio je, podsjetimo, kako doživljava kao kompliment komentar premijera da reciklira stvari oko neustavnosti Nacionalnog stožera jer je recikliranje: vrsta osviještenosti.</p><p>- Plenkovićevu izjavu da je to reciklaža doživljavam kao kompliment. Sutra ćemo nositi recikliranu robu, dakle, to je vrsta osviještenosti. Da, mi živimo u vremenu reciklaže, a posebno ako nekome treba deset puta ponavljati najočitije stvari - kazao je predsjednik nakon svečane sjednice općinskog vijeća Vela Luke. Smatra da se Plenković "vjerojatno boji da mu se Sabor ne bi uplitao u posao, da mu ne bi komplicirao život".</p><p>- To je donekle racionalan strah, polazim od toga da nema nikakve diktatorske niti uzurpatorske namjere. Ali, de facto, imamo problem i on se vrlo lako da riješiti - rekao je dodavši da će biti još reciklaža. A reciklaža je, istaknuo je, kada od nečega što je potrošeno i trulo napravite nešto što je novo.</p><p>- To ja radim - dodao je.</p><p>Zalaže se da se postojeće odluke Stožera, koje se donose i "koje se ljudima nameću", pokriju odlukom Sabora. </p><p>- Sabor je iznad Stožera. Stožer je u stvari ništa - poručio je.</p><p>Ne misli da Vlada uvodi autokraciju, ali "postoji nešto što se zove uzurpiranje tuđih prava."</p><p>- Ovo je pravo Sabora i Sabor o tome mora odlučivati - smatra.</p>