Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjeluje na obilježavanju 30. obljetnice uspostave Policijske postaje Kijevo, a u međuvremenu se obratio medijima.

Komentirao je svoju raniju izjavu o tome da razmišlja da da zapovijed da vojni vrh ne ide na obilježavanje obljetnice Bljeska.

- Još uvijek razmišljam. Bilo bi dobro da imamo zajedničko obilježavanje - rekao je.

Kada je riječ o imenovanju veleposlanika, Milanović je rekao da je u mandatu njegove Vlade donesena odluka o imenovanju.

- Na nju se poziva i dan danas, i Plenkovićeva Vlada. Nemate ni jednu Plenkovićeve Vlade na koju se u toj proceduri pozivaju. U toj odluci piše sve jasno, da se o svemu treba ministar vanjskih poslova konzultirati s Uredom predsjednika, vrlo neformalno i diskretno. To piše tamo. Na to se redovito poziva Plenkovićeva Vlada, a njihov šef to nije pročitao. To bi vjerojatno promijenio da je znao ranije, ali sad ne može - kaže Milanović.

Na pitanje da komentira izjavu Plenkovića koji je rekao da izbor veleposlanika neće funkcionirati kao u doba Mesića i Josipovića i da tako nisu funkcionirale u doba Kolinde Grabar Kitarović, Milanović je odgovorio:

- A što da vam kažem? Čovjek će zapaliti Artemidin hram. Uspoređuje bivše predsjednike s Kissingerom. Uspoređuje bivše predsjednike s Kissingerom. Valjda zato jer sam ja za njega rekao da je Hruščov. On uspoređuje hrvatske predsjednike s jednim namještenikom. Kako da ja usporedim Plenkovića? To je ruganje s ljudima koji su radili taj posao dok je Plenković bio običan, mali diplomat. To što je on to tako nametnuo Kolindi Grabar Kitarović mi je žao, ali to neće više biti tako i ne može biti tako. On je hrvatski Milan Stojadinović - rekao je predsjednik.

Dodao je da je on pobijedio na izborima i potom rekao:

- Plenković je nakon moje pobjede najavio tvrdu kohabitaciju, odnosno najavio je nered. Nered, nered, to je Plenkušenkova zasluga. Postoji ta Plenkovićeva strast za uništavanjem i rađenjem štete. Ova zemlja je postojala prije Plenkovića, a on voli govoriti što je bilo prije njega. Prije njega je bilo sve i nakon njega će biti svašta. Plenković je predugo vremena proveo na drugorazrednim poslovima u Ministarstvu vanjskih poslova, ali ja sam mislio da je on to prerastao. Jel', hrvatski Kissinger. - nastavio je.

Osvrnuo se i na Gorana Grlića Radmana.

- Ja nisam radio u nabavci čumura, on je bio odgovoran za to, papire i toalet papir. On je bio blizak rođak ili prijatelj ministra - rekao je Milanović za ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana koji je kazao da je on bio nadređen Zoranu Milanoviću.