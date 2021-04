Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović prisustvovao je drugom dijelu vojne vježbe "Stabilnost 21/1" na vojnom poligonu "Gašinci". Uz njega su bili i ministar obrane Mario Banožić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj.

Milanović je rekao da je vježba bila odlična te poručio kako je to težak posao.

Na pitanje o proširenju istrage oko Josipe Rimac u kojoj je predmet istrage i bivša ministrica Gabrijela Žalac, rekao je kako ne može reći ništa jer o tome ništa ni ne zna. Poručio je kako je, dok je on bio premijer, pazio "na te stvari jako" i poručio je istrage bilo samo oko ministra Varge.

Komentirao je i ministra zdravstva Vilija Beroša i probleme s platformom Cijepise zbog koje će oporba tražiti njegovu ostavku.

- Umjesto Cijepise koristi se izraz za spolni akt, a treba li smijeniti Beroša, to ne mogu odgovoriti, to je pitanje za premijera. Oni tu rade dok ih on podržava. Ako ima podršku u Saboru, može ih mijenjati. Ako ih mijenja prečesto to nije dobro, ako ih ne mijenja to nije loše - rekao je.

Komentirao je i obljetnicu Bljeska koja će biti u subotu.

- Ovakav način polaganja vijenaca da bi se poštivale nekakve epidemiološke mjere dovodi u neugodnu situaciju načelnika glavnog stožera i zapovjednika kopnene vojske koji moraju tamo dežurati kao na šanku. Mislim da ću im reći da ostanu doma, da ih zaštitimo od politizacije - rekao je i dodao da će o svemu razgovarati s ministrom.

Na pitanje kada će razgovarati s premijerom o veleposlanicima, Milanović je rekao da Hrvatska nema dvije diplomacije, ali i da će i njegovi suradnici imati uvid u kriterije po kojima se oni biraju. U suprotnom, tvrdi predsjednik, Plenković će sam odgovarati ako diplomacija neće funkcionirati.

- Vidim da se događaju sukobi i nesuglasice u nekim predstavništvima, recimo u Srbiji, ja sam samo poslao veleposlanika tamo. Da bih saznao morat ću ga pozvati na konzultacije. Učinit ću sve da tamo stranačke politike bude kao u vojsci, u vojsci je svedena na minimum - rekao je.

Milanović je jučer na Pantovčaku primio generale, a među njima i generala Tihomira Blaškića osuđenog za ratni zločin.

- Da je general Blaškić osuđen za ono za što je Ratko Mladić, ja ga ne bih primio. Primit ću i Petkovića kad izađe - rekao je.