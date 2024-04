Milanović krenuo na službeni put, ali se predomislio kad je saznao tko je organizator

Predsjednik Republike Zoran Milanović otkazao je u petak najavljeni dolazak na obilježavanje 15. obljetnice osnutka ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR) u Čepinu kod Osijeka zbog "informacija o organizatoru događanja koje mu ranije nisu bile poznate".

Milanović se trebao obratiti sudionicima obilježavanja godišnjice i potom sudjelovati u mimohodu do spomen obilježja poginulim braniteljima u središtu Čepina i ceremoniji polaganja vijenaca.

"Uoči dolaska na događanje u Čepinu, predsjednik Republike je od nadležnih institucija dobio informacije i podatke o organizatoru događanja, koji mu ranije nisu bili poznati ni dostupni. Na temelju dobivenih i provjerenih informacija odlučio je otkazati svoj dolazak na spomenuto događanje", stiglo je objašnjenje iz Ureda predsjednika.

Neslužbeno se doznaje kako je razlog za nedolazak bila informacija da je čelnik čepinskog ogranka UHDDR-a osuđen za silovanje, što u toj udruzi nisu mogli potvrditi.

Dopredsjednik ogranka Zdenko Arambašić izjavio je novinarima kako je Milanović obećao da će doći, jučer je otkazao pa jučer popodne ponovno javio da dolazi, a jutros na sam događaj ipak nije došao. Službeno o razlozima nisam obaviješten, a drugih saznanja nemam, dodao je.

Na upit novinara da komentira neslužbene informacije o tome da je predsjednik čepinskog ogranka UHDDR-a Dražen Bučević kompromitiran sudskom presudom Arambašić je odgovorio kako o tome nije obaviješten i ništa ne zna, ali su očekivali dolazak Milanovića.

"Držali smo do predsjednika, jer je on službeno izabran i mi smo to cijenili, a na kraju smo ispali izdani. Žao mi je što nije došao ni ministar obrane i bivši župan Ivan Anušić, jer smo na svaku godišnjicu pozivali predstavnike institucija koje je izabrao narod", kazao je Arambašić.

Ustvrdio je kako je predsjednik ogranka UHDDR-a Bučević razočaran i ne želi davati izjave.