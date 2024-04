VIDEO Milanović: 'Ova Vlada je najkorumpiranija u hrvatskoj povijesti. To vidi i Plenković'

Plenković zapomaže. Izgleda kao da moli. Pretpostavljam da kad bi mu rekao da me lijepo zamoli, da bi me lijepo zamolio da ne budem budući premijer. Ali kasno je za to. Bio sam i namjeravam opet biti okupljanjem ljudi i borbom za... Danas je bilo nevjerojatno slušati kako čovjek govori da se HDZ borio protiv korupcije. Korupcija je procvjetala. Mislim da svaka nevolja želi da se HDZ bori protiv nje jer to joj jamči procvat i bolju budućnost, rekao je Zoran Milanović nakon svečanog mimohoda povodom 32. obljetnice najveće vojno redarstvene akcije 107. brigade HV-a u Belišću, prenosi N1.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:28 Predsjednik Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću kod spomenika poginulim pripadnicima 107. brigade HV-a | Video: 24sata/pixsell

Osvrnuo se na poruku HDZ-a da budući premijer ne može biti netko tko ne sudjeluje u izbornoj utrci.

- Osim ako se ne zove Tim Orešković i govori hrvatski kao da ima muskulfiber. Nevjerojatno je kako Plenkovića proganjaju vlastite laži. Oreškovića je Plenković podržao kao nepoznatu osobu pa se upirao s drugim HDZ-ovim europarlamentarcima da se održi ta stabilnost vlasti. Ne možemo reći da nešto što je dobro za HDZ dobro i za Hrvatsku. Nekada je, ustvari nije nikada, sada sigurno nije - poručio je.

Nastavio je Milanović dalje o korupciji.

- Ovo je vlada koja je daleko najkorumpiranija uopće u hrvatskoj povijesti. To vidi i Plenković. Izgleda da je nešto u tom kartelu toliko krivo projektirano, da ima pogrešne tvorničke postavke da ne može raditi pošteno, ali ni efikasno jer Hrvatska je i dalje socijalni slučaj EU-a. Kupovna moć je pala, to je inflacija pohlepe. Sve je u Hrvatskoj skuplje nego u Italiji i to je problem i netko se time treba pozabaviti. Mirovina treba doći do 50 posto prosječne plaće, ali u njihovom mandatu je to palo.

Rekao je kako ne zna tko je Mislav Herman. Naime, on je izjavio kako je Ljubo Ćesić Rojs Milanovićev igrač.

- Rojs je popio tromblon na Plitvicama, ali ga je HDZ sada zaboravio zvati. On je priča za sebe i sigurno je bolji od HDZ-a, on će poginut za Hrvate iz BiH. Američka ambasada me napala zbog nekih sitnih interesa jer žele zaustaviti ruski plin, to pozdravlja, ali ne da mi prodaješ američki. To rade - zaključio je.