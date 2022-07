'Fućkaš petice, podbadam sina zbog toga. Bolje ispitajte kako je školu prošao glupi Bane'

Predsjednik Republike Hrvatske i zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović nazočit će obilježavanju 15. godišnjice smrti pukovnika HV-a Marka Babića.

Predsjednik će položiti vijenac na grob Babića na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru. U podne će se održati program obilježavanja godišnjice smrti kod Spomen doma hrvatskih branitelja na Trpinjskoj cesti.

Milanović se obratio medijima i komentirao pismo svoje supruge Sanje Musić Milanović koje je poslala u školu njihovog sina. Poručio je kako je htio da sin ide u privatnu školu.

- Vidio sam da je Sanja, moja supruga, napisala mail. Ostavila je brazdu, duboki trag. Naš mlađi sin ima 17 godina, to više nije dijete, on je već odavno sazrio. Da je to meni mama napravila kad sam imao 17 godina, ja bih poludio, ali mama je mama - rekao je.

- Ovdje je netko bio optužen, to sam ja ustvari, ne moja žena. Novinarima se šalje mail koji je napisala moja žena, sve drugo je laž. Imaš mail star dva tjedna koji je poslala gospođa Musić Milanović u kojem govori o stvarima koje nemaju veze s ocjenama - rekao je.

Poručio je kako ne zna zašto je njegova supruga imala potrebu "istjerivati pravdu na taj način".

- Ovdje se radi o jednom predmetu u kojem su ocjene podignute, kako to uvijek bude na kraju godine, iz trojki u četvorke. Ocjene su podignute za šestero učenika. U svim razredima je podignuto 150 do 200 ocjena, ali mi smo meta - poručio je.

- Moju ženu zove Ana Hanžeković. Inače bih ju prijavio SOA-i zbog uznemiravanja, ovako je blokirana. Najavila je da se sprema tekst. Iza toga stiže mail moje žene. Moj Ured reagira, a Jutarnji ga objave i kažu da nisu - poručio je Milanović.

- Jaka stvar, imati sve petice. Zezat će ga u klubu zbog toga. Mislim, bit će štreber najobičniji, ne? To ti je kad si dobar učenik. Smatram da je ovo gubljenje vremena, mislim da je naš mali trebao ići u privatnu školu. Nek' ispitaju kako je školu prošao glupi Bane - rekao je.

Na pitanje zašto njegova supruga nije slala mail s privatnog računa, već sa službenog, poručio je da drugi nema.

'Što sam trebao napraviti u Madridu?'

Milanović se osvrnuo i na stanje u BiH.

- Počinje izborni proces. Što sam trebao napraviti u Madridu? Baciti bombu ko' Boško Buha? Ja sam napravio sve, Plenković se ne bi usudio sjesti na avion i otići tamo. Ja sam tamo bio. Postoji šira slika, postoji bolest kao hipertenzija koju morate tretirati stalno, inače će vas ubiti - poručio je.

- Ja bih rado to nazvao nesposobnošću, strahom... Ali kada strah prevlada, ali ne postoji razlog, to je onda izdaja. Razumijem strah, ali ovdje nema opasnosti za Hrvatsku, samo za Plenkovića i za ovog bijednika čiju smjenu traže Suverenisti. Taj čovjek je nesposoban, neuk - rekao je za ministra Grlića Radmana.

- Plenković je napravio sve, on je njihov politički svodnik. Što se tiče ocjena koja djeca imaju, ja znam, bio sam odličan učenik, ali je uvijek nešto škripalo. A kada sam dobio 4 na prvoj godini na Pravu, onda mi je stari rekao: "Gle, dečko, ti nisi normalan" - rekao je i poručio kako sve petice nisu za normalne ljude.

- Kao što će Hrvati, slučajno, samo slučajno, zadržati svoja prava. Kako stvari idu, nema šanse da ih zadrže. Svi mi moramo imati temeljna prava - rekao je.

