Milanović: Narod može krivo izabrati, a ja sam dokaz za to

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u prigodi obilježavanja Dana županije.

Komentirao je odluku Ustavnog suda, a bio je pomalo i ironičan.

- To nije jedina ludost koja se jučer dogodila. Vidjeli smo da je Ustavni sud, koji nije izabran od naroda, naroda koji može krivo izabrati, a ja sam dokaz za to. To je 10 ljudi koji su pri zdravoj svijesti rekli da je ta inicijativa bez veze, to što su oni napravili je ustavni udar. Ja razmatram svoje opcije, na njihovo se poštenje ne može računati. Ja sam mislio da će zabraniti referendum s razlogom, ali nisam mislio da će baš to napraviti što su napravili - rekao je Milanović.

