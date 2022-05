Milanović u Šibeniku: Neka nas ne bude stid kao naciju da i mi budemo sebični, dok nismo zli

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije u prigodi obilježavanja Dana županije.

- Ima nas dovoljno da od ove zemlje i ove županije napravimo mjesto za dobar život, na kojem će nam ljudi zavidjeti. Ovdje ne dolaze ljudi iz Europe bez razloga u stotinama tisuća - poručio je.

- Čuvajte prirodu, ali nemojte od toga stvarati ideologiju, jer imamo novih "new age" vjera. Ovo je način života. Čuvajte odnose među ljudima - poručio je.

Ponovno je komentirao Europske fondove, ali i ulazak Finske i Švedske u Europsku uniju.

- Ta dobit, taj plus, je jako mali. To je cijena jednog Pelješkog mosta, to je trećina zagrebačkog proračuna. To nije krivnja ni ove vlade, ni prethodne vlade, to je stvarnost kojom trebamo upravljati. Nacije i države djeluju po principu sebičnosti. Ako su Finska i Švedska nakon toliko godina poželje ići u NATO... Došla je Turska i kaže da ne može. Sebični su. Neka nas ne bude stid kao naciju da budemo sebični, dok nismo pakosni i zli - poručio je.

