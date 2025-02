Milanović: 'Neće u ime Hrvatske odlučiti Ursula ili Kaja Kallas. Oni su činovnici najvišeg ranga'

U ime Hrvatske ne može govoriti Ursula von der Leyen, Kaja Kallas. Oni su činovnici. Najvišeg ranga, ali činovnici. Prvo ćemo se mi dogovoriti pa onda dalje, poručio je predsjednik Zoran Milanović. On je sudjelovao na obilježavanju 25. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne.

Nakon počasti, dao je izjavu za novinare. Prvo je govorio o odnosu s Vladom.

- Moramo surađivati, moramo izravno razgovarati o nekim stvarima. Ne moramo se voljeti, ovo nije ljubavna priča. Mi smo europska zemlja, dio EU. Sve treba pametno izvagati i ne voditi se za najglasnijima. Naše pozicije ne moraju biti iste kao one baltičkih ili skandinavskih država. Ne dolazi u obzir to da automatski dižemo ruku na neku odluku koju je donio neki odjel u EU - smatra.

Osvrnuo se na glasanje u UN-u.

- Kako će glasati hrvatski predsjednik u UN-u? Ja još nisam dobio ništa za mjesec dana. Još nismo dobili ništa. Radite to bez mene, ja to moram potpisati. Netko na kraju dana mora dići ruku u ime Hrvatske. To je osoba koja je platnom spisku i koju su imenovali predsjednik i premijer. Mi pet godina nismo izabrali nikoga, taj posao rade ljudi koji premijer bira, to su ljudi koji njemu duguju odanost. Ako se premijer i ja oko nečeg ne slažemo, tom slučaju hrvatski predstavnik glasa suzdržano. To samo tako može funkcionirati. Vlada vuče sve konce po pitanju članstva u EU-u i to će tako ostati. Ali mora biti neka ravnoteža. Ovo je dobar početak, ali nije dovoljno. Neke stvari za budućnost moramo dogovoriti - rekao je.

Prokomentirao je i Donalda Trumpa.

- Kod njega ima dosta osobnog, previše toga, možda i želje za revanšom. Stvar se preselila u Vijeće sigurnosti. Tri godine tamo nije mogla ući jer je Rusija imala veto. Prije dvije godine sam u više prilika na više događaja govorio da je ovaj sukob u Ukrajini sukob Moskve i Washingtona preko grbače Ukrajine i da će se na kraju rješavati između njih. Nisam ni slutio da će Trump opet postati američki predsjednik. Nisam šahist, ali to je vrsta igre - smatra Milanović.

Rusija se vezala uz Kinu.

- Ima gospodarski rast i neobjašnjivu proizvodnju oružja. Kakvo podcjenjivanje Rusije, prema kojoj nema nikakav emocionalni odnos. Sve ono što smo slušali prije tri godine se nikad više ne bi smjelo ponoviti u politici Zapada. Koji se prekjučer raspao jer nije kolektivan - objašnjava.

Uskoro više...