Milanović nije položio vijence kod Tuđmana: 'Ovo je iznuda'

Obilježavam ovaj Dan državnosti i na Mirogoju samo zbog mrtvih. To je minimum obzira koji ću uvijek pokazati. To je ipak odluka koju je donio Sabor, ali znamo da Sabor sa većinom može donijeti bilo kakvu odluku. Ništa aktivno ne poduzimam protiv takve odluke. Ovakve vrste iznude odnosno utjerivanja nečega što se još naziva i Danom državnosti, nije dobro, rekao je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

[UŽIVO] Milanović objasnio zašto nije položio vijence na grobu prvog predsjednika Franje Tuđmana u Subota, 30. svibnja 2020.

- Zajednički nazivnik nacije bio je onaj datum koji smo obilježavali 17-18 godina i nitko se zbog toga nije bacao u trans, ali je svima bio prihvatljiv. Ovo je drugačije, ovo je praznik jedne političke organizacije. I meni ovaj datum nešto znači, to je datum kada je sastavljen prvi demokratski izabran Hrvatski sabor sa tri vijeća u socijalizmu - nastavio je.

- Simboličkim datumima koji nas vežu u osnovi mora biti barem to da nisu skoro nikome problematični. Na referendumu za Hrvatsku neovisnost, glasali su skoro svi u Hrvatskoj, osim jedne manjine, ali mislim da je i tim ljudima taj datum danas prihvatljiv, jer nije agresivan i uvredljiv, nikoga posebno ne ističe, a zajednički je - rekao je.

Potvrdio je da zbog toga što je rekao neće ići u nastavak programa proslave Dana državnosti.

- Neću, to je program Vlade. To je u skladu s onim što govorim i to je moj stav. Usprkos njima sam dobio povjerenje. Isto sam govorio i za ceremonijalne uniforme, to se neće koristiti dok sam ja predsjednik. Ako hoće neki drugi predsjednik, može, ali neka nađe neke naše uniforme, a ne Mađarske - dodao je.

Rekao je da ne bojkotira proslavu, nego predizborni skup, kako je nazvao ovaj program Vlade.

Misli da je zakonska odluka o ovom datumu bojkot zdravog razuma i volje većine u ovoj zemlji.

- Prije 30 godina na današnji dan, demokratskim načinom konstituiran je jedan višestranački sabor u kojem je apsolutnu većinu imala jedna politička opcija za koju je glasala relativna manjina hrvatskih građana. To ne može biti praznik svih, tu je bilo još opcija, barem još dvije, tri velike. To isticati kao blagdan Hrvatske državnosti je jako pretenciozno. To su osjetljive stvari, trebate naći nešto što za početak nikome ne smeta. Mi smo etnička država. Za mene su domoljublje svijest i samosvijest, ovo što vam upravo govorim. Kritički osvrt i patriotizam prema onom što jesam. Da ne tražim uzore ili tradiciju koja ne postoji i ne treba mi - rekao je.

