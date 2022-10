Milanović o Baći i ratnoj školi: 'Letjet će na glavu. Just watch'

Nakon sudjelovanja na konferenciji o održivom razvoju predsjednik Zoran Milanović se osvrnuo na upis HDZ-ovog saborskog zastupnika Ante Bačića u prestižnu ratnu školu.

Podsjetimo, 24sata su otkrila novi Baćin angažman u ratnoj školi "Ban Josip Jelačić", i to odlukom ministra obrane Banožića.

'Citira Knjigu o Jobu, Kuran.. Sve osim zakona'

Milanović je poručio da će Baćo letjeti na glavu iz škole. Prvo se osvrnuo na Banožića čijom odlukom je Baćo upisan.

- Ova propalica od ponavljača citira Povelju vijeća međunarodne organizacije rada, Knjigu o Jobu, Kuran, sve osim Zakona o oružanim snagama koji to regulira. Dakle, taj dečko će letjeti na glavu. Ostavio sam dovoljno vremena da se povuku, ne džentlmenski nego da podviju rep i da se gube od tamo gdje im nije mjesto - rekao je Milanović i citirao članak iz Zakona kojeg su 24sata već citirala u svom otkriću o protuzakonitom Baćinom upadu u školu.

'Jesi ti pročitao ovo, čovječe?!'

- Ok, Bane je padao iz Hrvatskog. Čovjek ne zna jezik, ali postoje pravne službe i u Saboru. Baćo je završio pravo, bar ima diplomu. Jesi li ti pročitao ovo, čovječe? Zašto je ovo napisano ovako? Ratna škola je vrsta internata. Zašto Banožić nije sebe predložio u ratnu školu? Znate kad je to napravio. U šestom mjesecu je kadrovska komisija Ministarstva donijela odluku, odnosno prijedlog prema ministru, da 14 kandidata ove godine krene. Od toga samo 6 pukovnika i brigadira. Ostalo je skupljeno u ministarstvu, ali u okviru nekakve komisije. Tih 14 ljudi je bilo riješeno u 6., 7. mjesecu. 1.9. na poticaj Ante Sanadera i HDZ-a, ministar donosi nekakvu odluku kojom to daje Anti Bačiću. Čisti privatluk. Prvi put u 24 godine mi imamo jednog dužnosnika, i to saborskog zastupnika, naravno HDZ-a, kao prijedlog za ratnu školu koju on uopće ne može pohađati. Stvari se savršeno slažu, logične su. MUP i Vatrogasna zajednica te kao službenika, ne dužnosnika, upućuju. Što znači da te razrješuju svih dužnosti i ti si defacto tamo u internatu kao ptičica u kavezu. Vojnici, pukovnici se razrješuju s položaja i idu u školu. Tako i stranci na isti način. Kako saborski zastupnik koji je izabran ili postavljen da služi 24 sata dnevno može to? On prije svega mora otpasti u prvih nekoliko tjedana nastave jer će već tada vjerojatno prekoračiti prag od 10 posto dopuštenih izostanaka. Nije to doktorat u Osijeku - rekao je Milanović.

- Imamo bandite koji to pokušavaju uništiti. To je kao da ti netko zlostavlja i siluje kćer. Nemam ljepši primjer. Tjerate me da postupim kao vrhovni zapovjednik i izbacim te od tamo, da uopće ne uđeš tamo. I nudim ti, ako uopće imaš imalo obraza i časti, da se povučeš, da to prikažemo kao nekakvu spačku ili ujdurmu u koju su te upleli stranački razbojnici, ali ne, ti si čvrsto unutra. Ministar citira Bibliju koji nije pročitao i sve irelevantne dokumente, osim ovog zakona u kojem jasno piše što se smije, a što ne smije. To je naprosto u njegovoj prirodi, kao u onoj priči o žabi i škorpionu. Banožić i ekipa oko njega moraju prekršiti zakon, kao s onim slučajem krađe državne imovine oko najma, kao sa slučajem davanja topovnjače besplatno tamo gdje zakon izričito kaže da se mora naplatiti - poručio je Milanović i rekao da čeka reakciju Plenkovića.

Na pitanje hoće li izbaciti Bačića ako ne uzmakne, rekao je: "Just watch".

