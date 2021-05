Predsjednik Republike sudjelovat će na svečanom programu u prigodi početka radova na izgradnji nove osnovne škole na gradskom području Podolice u Koprivnici.

Predsjednik se obratio okupljenima.

"Ovo je ustvari kampanja, izbori su za tjedan dana. Odlučio sam doći jer sam prije 14 godina ovdje vidio prvi objekt javno privatnog partnerstva, gimnazija Fran Galović", rekao je i naglasio kako se u Koprivnici u obrazovanje ulaže.

"Koprivnica je sveučilišni grad, to ima višestruke efekte, dolaze i ljudi i izvan grada, ali sveučilište se širi. Sve skupa je to pokrov ispod kojeg grad živi, to nije samo Podravka i industrija, gradu trebaju nove avanture, novi uspjesi pa ako hoćete i nove greške. Siguran sam da će škola biti lijepa, i da će troškovi biti održivi. Bit će ovdje za godinu dana, da je financirana državnim novcem, pitanje je", rekao je Milanović.

Potom je odgovarao na novinarska pitanja.

"Nisam rekao da sam u kampanji, posljednjih dana sam bio uglavnom u gradovima gdje je HDZ na vlasti", rekao je.

"Ne čitaju oni epidmiološke udžbenike, oni gledaju BBC i CNN. Nije cijepljeno dovoljno ljudi, virus treba sabiti u njegovu košticu i ugušit ga plinom. Virusu ostaje igralište, treba mu ga izrovati da polomi nogu na terenu", rekao je Milanović komentirajući zahtjev zagrebačkog Stožera za blažim mjerama.

Upitan ima li dogovora oko veleposlaničkih mjesta rekao je kako je to pitanje za premijera.

"Meni je puno važnija ova škola nego tko će biti veleposlanik negdje", kazao je.

"Nisam slušao što ona govori, ja vrlo dobro znam tko je ona. To što ste sad rekli sigurno nije baš tako rekla, za to dajem potkoljenicu. Rekla je da će poštovati odluku Ustavnog suda koja je katastrofalna", rekao je komentirajući intervju kojeg je dala kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Zlata Đurđević.

"Od sada ću svakoga tko Zlatu Đurđević lažno dovede u vezu s lex Perković, protiv kojeg je otvoreno bila, nazvati lažovom i klevetnikom. Ako je moguće tako lagati, ja ću govoriti da je HDZ lopovska stranka. To je bio očajnički pokušaj Jandrokovića, Šeksa i te družine da je diframiraju, to su izmislili. Ona je imala isti stav o tome kao HDZ. Dosta je laganja, recite da gospođa ne valja. Ali dosta je laganja. Protiv izručenja je po tome bilo pola HDZ-a, ne zato što vole Perkovića, nego zato jer su pravnici i čitaju zakon. Imala je isti stav kao i svi HDZ-ovci. Bio sam za dogovor, ali difamiranje od početka, pokušaji da ju se preplaši, ja nisam bio siguran hoće li se ona prijaviti ili ne, ali sam vidio da je hrabra", rekao je Milanović.

Upitan hoće li izaći na izbore kazao je: "Hoću li glasati? Već sam o tome govorio, jedan kandidat je moj prijatelj. Ako mislite da ljudima treba tatek, da mene vide kako glasam, podcjenjujete hrvatske građane".