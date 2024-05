Milanović: Pupovac i Plenković se zajedno bude u krevetu... Takvu ljubav nitko nije vidio

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Senata povodom Dana Sveučilišta u Rijeci. Nakon sjednice Milanović se obratio medijima te je komentirao aktualnosti. Krenuo je s Palestinom i Izraelom...

Podsjećamo, u jeku rata u Pojasu Gaze između islamističkog pokreta Hamas i Izraela, nekoliko europskih zemalja objavilo je u srijedu inicijativu s ciljem priznavanja Države Palestine. Norveška će od 28. svibnja priznati postojanje palestinske države, objavio je u srijedu norveški premijer Jonas Gahr Store. Irska je najavila priznanje palestinske države, izjavio je njezin premijer Simon Harris u zajedničkom priopćenju s Oslom te Madridom, koji će također priznati Palestinu. Izrael protestira zbog ovih najava koje nazivaju "uvrnutima"...

Evo kako sve to komentira Milanović:

O Palestini i Izraelu

- Ja sam prvi ili drugi u Europi nakon divljanja Hamasa i nakon divljačke reakcije izraelske vlasti upozorio da će Izrael izgubiti simpatije ako tako nastavi i izgubio je i sada smo tu gdje jesmo. Palestina je već priznata od nekih država i ovo vam je primjer da država mora zauzeti stav, a on se zauzima razgovorom predsjednika Republike i premijera, nešto što Plenković ruši i razbija nekoliko godina. Prije nego što se donose stav, treba razgovarati o tome, što Plenković uzurpira. Kada su ovlasti podijeljene potreban je razgovara, tu ne može biti prva i zadnja Plenkovićeva i ono što njemu privatno odgovara. On nije vođen vrijednostima u životu i politici. Imam elemenata za priznanje Palestine, ako se odlučimo za to potreban je razgovor i dogovor - kazao je Milanović, javlja N1.

Odmah je dodao:

- Je li Međunarodni sud zadužen za Izrael to je pitanje, kao što je pitanje za Ukrajinu i Rusiju, nije jasno - kaže Milanović, javlja N1.

Komentirao je i povećanje plaća ministara.

- HDZ-ovci ne žive plaće, ali saborski zastupnici žive i njihove plaće treba indeksirati jer su godinama iste - izjavio je Milanović.

Dodao je da ga se ne tiču plaće ministara i da je njemu njegova plaća dovoljna. Osvrnuo se i na formiranje Vlade.

O Pupovcu i Plenkoviću

- To ni Vladimir Putin ne bi osmislio, to se zove maskirovka. Radiš jedno, pričaš drugo

Odmah je nastavio:

- Ova priča o tome da, a to Pupovac i njegovi sateliti ponavljaju, da je Plenković zaštitnik Hrvatske od ekstremizma, od ustaštva... To je izmišljotina. Plenković je sklopio sporazum sa strankom koja je na izborima imala 10 posto, nisu dobili ništa, postoji neki razlog zašto ne traže ništa od Plenkovića. Plenković nikoga ne štiti od ničega. Srbi u Hrvatskoj ne trebaju zaštitnike, Plenkovića, a još manje Pupovca - kazao je Milanović i dodao:

- Pupovac tamo gdje živi i gdje unosi smutnju svojim zapomaganjem, tamo nitko ne glasi za njega. Hrvatskoj prijeti koruptivni kartel, to je HDZ i ta prijetnja je realna. Građani su tražili da taj tip ode, a on je i dalje premijer. Ako to netko želi usporiti, možemo razgovarati. Je li to protuustavno? Nije. Je li gadljivo? Je. Imao je dovoljno, ne najviše. Netko se našao tko mu je pokrpao rupe, a nije tražio ništa. Ne prijeti Hrvatskoj ustašluk, postoji prijetnja korupcije i lopovluka kad Pupovac i njemu slični dignu ruke za Ivana Turudića. Pupovac radi ono što mu kaže Plenković, vjerujem da se njih dvojica bude u krevetu svako jutro, takvu ljubav nitko nije vidio. Ljubav i poneka psovka, to je za nas važno i važnije od Palestine i Izraela, čak i od finala Kupa - kazao je Milanović, piše N1.

Milanović je ponovio da Hrvatskoj ne prijeti desnica:

- Ta desnica će pozvati Pupovca da glasaju za Plenkovića i štite lopove u Vladi koje štiti cijelo vrijeme, da glasaju za Turudića koji je doveo do mog uključenja u kampanju, što nije protuustavno - rekao je.

Dodao je da od ove Vlade ne očekuje ništa:

- Poziva na suradnju one koji su tražili da ga se zatvori i tko bi bio normalan da prihvati takvu suradnju. Tko to ne vidi na oči mu se spustila mramorona mrena i tko to ne vidi morat će ju razbijat - poručio je...