'Za inflaciju Vlada nije kriva, to je bilo skoro pa očekivano. A Dumbović? To je i Banožić radio'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u Sisku održao je sastanak sa sisačkom gradonačelnicom i predsjednikom Udruge HVIDR-a Grada Siska. Nakon toga predsjednik Milanović odao je počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima kod Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima, a kasnije je sudjelovao na svečanosti obilježavanja 30. obljetnice rada Udruge HVIDR-a Sisak.

Komentirao je inflaciju.

- Vlada nije odgovorna, za to ih ne mogu optužiti. Kad je bio novac jeftiniji? Nikad. A robe nema - rekao je.

- Opskrbni lanci su poremećeni. Lako je biti pametan, ali ovo je bilo skoro pa očekivano. Ako je ovo cijena da se zauzda i pobijedi covid, onda je to dobro, no uvijek ćemo se pitati kolika je opasnost covid bio. Jesu li sve te mjere bile opravdane? - rekao je Milanović.

Na pitanje o uhićenju Dumbovića, Milanović je rekao da je to, što se štete tiče, nešto slično Banožićevom slučaju.

- O ovome ne znam ništa. Neugodno mi je, nije mi drago to vidjeti. Svakakvih priča ima, no ne znam o čemu se radi. O slučaju Banožića znam o čemu se radi, to je očito i sad čekamo da DORH svoj nerad objasni taktiziranjem. Tako već dvije godine taktiziraju slučaj Slovenska - rekao je i dodao kako se ne misli baviti Dumbovićem.

- DORH treba samo Banožića osloboditi odgovornosti, to je onda model ponašanja koji će se učiti na političkim akademijama, učit će se kako se krade nekažnjivo - poručio je.

O seks aferi u Splitu kaže kako to nije pratio, no da mu se cijela priča gadi, no nije htio više komentirati.

Što se tiče napada na bivšu saborsku zastupnicu, Milanović je rekao da ne zna za to, ali da mu je žao. Ponovno se vratio na temu Banožića.

- Oslobodite čovjeka, ili da se 'dela' - rekao je.

