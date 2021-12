Predsjednik Zoran Milanović na meti je kritika ovih dana zbog svojih izjava o ubojstvu obitelji Zec.

- Obitelj Zec je bila pozvana u vladu, da sam bio premijer ja bi ih pozvao prve. Dobili su odštetu. Što još treba? Sad vas moram direktno pitati što još treba? Spominjao sam Vukovar, on je sistematski razaran, ne na mah, užas, sistematski dva mjeseca. Štakori su pobijeni, na kraju su ljudi streljani. Je li to genocid? Hoćemo li o tome razgovarati? Ili ćemo prestati s tim glupostima, jer to na ovakav način jesu gluposti. To su teške i ružne priče. Ja u Hrvatskoj od nikoga nisam čuo da je Vukovar genocid - rekao je Milanović u izjavi medijima prije tri dana.

Milanović se danas ponovo osvrnuo na tu temu i na svoje kritičare, a započeo je s citiranjem intervjua kojeg je Milorad Pupovac dao o Srebrenici 2014. godine.

- Ljudi koji govore ovakve stvari mene prozivaju, koji imam puno više standarde o njih. To (Pupovac) je inače čovjek koji je krivotvorio SMS poruku koju sam mu poslao. Vezano uz tragediju obitelji Zec. Čovjek koji je ubio Mihajla Zeca, Siniša Rimac, imao je tada 17-18 godina. Kasnije su ga osudili za ubojstvo u Pakracu. Ubio je dvaput i bio je u zatvoru. 2010. godine ga je pomilovao Stipe Mesić, skratio mu je kaznu za godinu dana. Ne sjećam se da je itko tako divljački Stipu napadao kao što sad mene napadaju. Pazim što pričam, koje viceve pričam. Neću dopustiti da mi začepe usta. Imamo posla s moralnim kamatarima. Koji misle da su puni vrlina, a ostali smo svi budale, šovinisti i nacionalisti. E pa nismo. Za mene je to šovinizam - započeo je Milanović.

- Ti ljudi su poremećeni. Neke od njih znam, neki su i zločesti. Usporedili su me s Orbanom, on je za mene jedan klaun. Usporedili su me s Mladićem i Tuđmanom. Čović je u ratu imao čiste ruke. To su te udruge – ovdje se dogodio građanski rat, ali preko Une i Save svi Srbi su ubojice i palikuće i rušitelji Sarajeva. Licitiram žrtvama? Ne, oni to rade. Nije svaki zločin isti. Možda je Mesić imajući to u vidu skratio kaznu Siniši Rimcu. Možda je imao razlog logike kaznene prevencije. Ja recimo ne dajem pomilovanja ali to ne znači da neću spominjati slučaj Vukovar koji je dva mjeseca sistematski uništavan. Stvari su itekako za usporedbu, a ako to nekom smeta, neka pjeva borbene - nastavio je Milanović.

Osvrnuo se i na izjave Vladimira Šeksa.

- Ne treba mi dokumentacija da vidim da se radi o jednom neobjašnjivom propustu, ali Siniša Rimac je na kraju ipak završio u zatvoru. Ti ljudi su s iznimkom Siniše Rimca talog. To je jedna idiotska situacija, kasnije je to popravljeno udarom države na te tipove i isplatom odštete, koja nije sudska ali je državna volja. Ti ljudi su primarno bili predmet pljačke. Da Zec nije imao novaca, ne bi mu se ništa dogodilo. Bio bi još jedan zagrebački Srbin kojeg bi takvi tipovi prezirali. Kontekst je grozan - rekao je Milanović.

- Ne znam kome je promaklo, ja sam desničar koji brani Srbe. Meni je drago da sam takav desničar - zaključio je Milanović.