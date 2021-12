Predsjednik Zoran Milanović danas je na Pantovčaku odlikovao Jadranku Kosor, a potom održao press konferenciju.

- Još jedan njezin doprinos je borba protiv korupcije u vlastitoj stranci. Ovo je zaslužila i meni je drago da sam tom malom gestom mogao obilježiti taj povijesni datum, a protagonist broj jedan je bila ona, tadašnja premijerka - rekao je Milanović.

Komentirao je i slučaj Zec.

- To je slučaj jednog mućkog ubojstva. Žrtva broj jedan je Mihajlo Zec, čovjek s dosta novaca, s obitelji i dosta djece. Našla se jedna skupina kriminalaca, ljudi bez morala, empatije, i kao za vraga, odorama policije. Našli su laku metu, barem im se to tako činilo - našli su bogatu metu, a i Srbin je. Vukovar je pao prije toga. Drugi su očito imali kriminalne namjere, kasnije su završili u zatvoru zbog drugih djela. Hrvatska država s tim činom nema ništa. S nekim činovima je imala, po zapovjednoj liniji, da sad ne ističem, i to je bilo vrlo mučno i od toga se nije moglo pobjeći. Ovaj slučaj je slučaj pljačke u kojoj je ljudska pohlepa i zlo, na vlastitu inicijativu, bez sudjelovanja ijednog tijela države, u paklu rata, činom petero hijena rata, došlo opljačkati Mihajla Zeca. Ubili su ga i onda su pokupili sa sobom dvoje svjedoka, Mariju Zec i kćer Aleksandru. Zbrisali su, probili se do Sljemena i tamo ih likvidirali. To je grozno. Je li to nakon 30 godina razlog za flagilanstvo? Je li svake godine Hrvatska treba priznavati neki veliki grijeh? Hrvatska s ovim nema ništa - rekao je.

- To je moralno kamatarenje u kojem neki sustavno sudjeluju. Kako se borim protiv takvog pristupa, i maltretiranja drugih, i Srba, tako se borim i ovdje. Upravo zato jer imam akreditiv. To nije drukerski, kao kod Puhovskog - poručio je.

'Nije svaka žrtva ista'

- Oni koji predstavljaju Srbe više nisu slabiji. Pupovac i družina su arogantni, moralni reketari i kamatari. A na Srebrenicu ću se još vratiti jer taj slučaj zaslužuje više pažnje javnosti, da ne bi bilo da mi lekcije drže oni koji nikad nisu bili u Srebrenici. I da preko noći postanem dio osovine zla - rekao je.

Poručio je da ovo govori kako bi pokazao da nije svaka žrtva ista.

- Neke žrtve imaju, po mišljenju drugih, poseban status. Nije točno da je svaka žrtva ista, na ovakav način ne možemo izdvajati žrtve. Postoje stotine žrtava, po kojima se ne zovu ulice u Beogradu, ali ništa, šutnja. Obitelji koji su ubijane u Srijemu, ljudi koji su ubijani u podrumima. Koja žrtva ima prednost? Idemo u Grubore, idem vlastitom voljom. I onda Pupovac prije tjedan dana u Saboru kaže Sačiću: "Ti si se izvukao" - rekao je Milanović.

- Ako ja nakon 15 godina rada o politici moram svaki put moralnim kamatarima objašnjavati zašto ovo govorim, onda ću to nastaviti - poručio je i rekao kako "takva vrsta logike nekim zagrebačkim mustrama odgovara".

'Hrvatska je isplatila odštetu'

Na pitanje treba li premijer doći na komemoraciju obitelji Zec, Milanović je rekao da ni Plenković ni on ne moraju doći na to.

- Hrvatska je isplatila odštetu - rekao je, na što su mu novinari rekli da je to bila jednokratna pomoć, a ne odšteta.

- Sad opet govorimo na vulgaran način, o novcu. Ti ljudi su na kraju krajeva opljačkani. Razbojnici vjerojatno nisu ni znali da Aleksandra postoji - rekao je.

Osvrnuo se ponovno na pitanje Srebrenice.

- Imamo posla s ljudima koji lažu, kradu. Žao mi je što je Dragan Čović na to nasjeo, a opet mi nije žao, da se vidi s kakvom se ekipom to radi. Moje iskustvo s tim ljudima? Da netko ne kaže da imam predrasude, jok! Ali s tim tipovima... Imam pravo to reći - rekao je.