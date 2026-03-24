Milanović o kupnji Davidove praćke: Tako mi Boga, toga neće biti. Pa Izrael naoružava Srbe!

Predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova stigla je u Hrvatsku i susrela se s kolegom predsjednikom Zoranom Milanovićem. Press konferencija nije mogla proći bez pitanja o Izraelu i kaosu na Bliskom istoku.

Predsjednik Milanović nije pobornik kupovine izraelskog PVO-a, prvenstveno Davidove praćke kako bismo zaštitili Lijepu našu od kineskih raketa na srpskim avionima.

- Kupovati bilo koji obrambeni sustav bez HV-a, to je nakupstvo. Ako on ili bilo tko želi u tu vrstu aranžmana, to znači da je potrebna suradnja HV-a s izraelskom vojskom. Tako mi Boga, to se neće dogoditi - osvrnuo se na ministra Anušića, pa opet naglasio blisku vojnu suradnju Izraela i Srbije, piše Dnevnik.hr.

- A što se tiče famoznih Davidovih praćki i ostalog pribora, to je sustav koji je čak i da je zadnji na svijetu, a nije, nadomjestiv. Mi kupujemo tenkove i Davidove praćke dok Izrael naoružava našeg prvog susjeda, a govorim o Srbiji - rekao je Milanović i dodao da Hrvatska može bez tih sustava, pogotovo zato što je Hezbolah našao način kako da ga probije.

- Za tu Davidovu šprihericu je Hezbollah našao rješenje. Taj njegov saveznik naoružava Srbiju. Ovo je vic. Ozbiljnije je da je premijer pisao Rutteu o tome oružju, tužakao je, priča okolo...i onda bi on kupovao oružje od Izraela. Kako je moguće da netko ovo ne vidi. Hrvatska ima priliku uživati u ovome što je stekla, ali naša situacija je oportunistički savršena, možemo gledati svoja posla, ali ne... mi imamo prave ratnike Valhalla ratnike. Neka idu tamo. Ali tamo navodno nije dobro - jasan je bio predsjednik.