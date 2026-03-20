NIJE IMPRESIONIRAN Milanović o napadu na Iran: Tako loše planirano. Tako naivno, dječački

Iran je u strateškom smislu doveden u bolji položaj nego prije sukoba na Bliskom istoku, rekao je u petak hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Slunju, dodavši da je američko-izraelska operacija protiv Irana bila "loše planirana"."Oni su prije mjesec dana kontrolirali sedam posto svjetske nafte. Sada kontroliraju 23 posto. Njih se u strateškom smislu dovelo u poziciju da su važniji nego što su bili", rekao je Milanović na svečanoj prisezi prvog naraštaja ročnih vojnika na temeljnom vojnom osposobljavanju u Slunju.

Odgovarajući na pitanje novinara o tome treba li građane brinuti rast cijena goriva i energije zbog rata na Bliskom istoku, rekao je da će se u narednim danima vidjeti stvarna moć Irana da prouzroči nered.

Cijena sirove nafte Brent u Londonu je ponovno porasla u četvrtak nakon što je Iran ciljao energetska postrojenja u Katru i Saudijskoj Arabiji, a europske cijene plina bile su dvostruko veće od razine kada je 28. veljače započeo američko-izraelski rat protiv Irana.

Očito je da je američko-izraelska operacija bila loše planirana te da su odgovorni za nju bili "iznenađeni reakcijom Irana", smatra hrvatski predsjednik.

"To je sve skupa tako loše planirano. Tako naivno, dječački, u nadi da će se jedna država potpuno druge ideologije, kulture, koja će se boriti do zadnjeg, da će se oni predati", rekao je Milanović, dodavši da mu nije drago vidjeti da u operaciji ginu američki vojnici.

"Imaju posla s ljudima koji su determinirani, smrtno ozbiljni u tome da pružaju otpor. To neće ići i već ne ide dobro."

Naglasio je da će cijenu rata platiti zemlje koje uvoze naftu i naftne derivate, a to je "uglavnom cijela Europska unija i Hrvatska", dodajući da mu je žao zbog toga, ali da s tim ratom "ne želi imati nikakve veze".

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je ranije u petak, nakon završetka EU samita, “privremene i ciljane mjere” za smanjenje cijena električne energije, koje rastu zbog rata na Bliskom istoku.

Velika ovisnost Europe o uvozu energije izložila ju je spiralnom rastu cijena energije otkako je Hormuški tjesnac zatvoren, a Teheran je započeo napade na energetsku infrastrukturu na Bliskom istoku. Petina globalnih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi kroz taj uski morski tjesnac u blizini Irana.

'Šest godina Plenkovićeve opstrukcije'

Na pitanje novinarima o inicijativi premijera Andreja Plenkovića o sazivanju Vijeća za nacionalnu sigurnost i Vijeća za obranu, Milanović je ponovio svoje tvrdnje da se za njih valja najprije dobro pripremiti te da se ne radi o odugovlačenju s obzirom na to da se premijer šest godina nije "udostojio sjesti" radi dogovora o ambasadorima.

"Šest godina gledamo opstrukciju Plenkovića osobno s jednim jedinim ciljem: da se zadrži savršena ravnoteža iz vremena prije nego što sam ja prvi put izabran za predsjednika. Tko umre, tko ode, on ga zamijeni nekim stranačkim .... I to se zove odgovorno ponašanje prema hrvatskoj državi. Ja to nikad nisam radio, (bivši hrvatski premijer Ivo) Sanader to nikad nije radio, nikad, a ovaj to radi", rekao je.

Plenković je u siječnju rekao da je ured predsjednika poslao popis s 23 predloženih veleposlanika od kojih su neki potpuno nepoznati, i istaknuo da se diplomati moraju imenovati dijalogom, a ne podjelom između vlade i predsjednika.

Imenovanje veleposlanika, za koje je potreban dogovor Banskih dvora i Pantovčaka, već godinama izaziva prijepor dvojice čelnika, pa su brojna hrvatska veleposlanstva bez glavnih diplomata.

Plenković je tada dodao da vlada unaprijed ne odbacuje sve ljude koje je predložio predsjednik, no na popisu ima i onih "za koje nismo nikad čuli" ili su potpuno izvan sustava, dok u prijedlozima ministarstva nema nikoga nepoznatog Milanovićevim suradnicima.

Predsjednik je u petak također ponovio da je već učinio ustupak time što nije inzistirao na podjeli 50-50, nego je omogućio Plenkoviću da odabere više veleposlanika.

"I još biraš činovnike po stranačkim, prijateljskim, rođačkim kriterijima i to nazivaš strukom. I tu ti dajem prostora, ali ti ne želiš ustupiti ništa jer nema sankcija kojih bi se on plašio. Naprosto neće imati štetu jer ga svi koji ga prate iz svojih materijalnih, karijerističkih interesa podržavaju u tome", rekao je Milanović.

