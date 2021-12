Predsjednik Zoran Milanović danas je u Valpovu komentirao obitelj Zec i komemoraciju koja je održana kod planinarskog skloništa, doma Adolfovac na Sljemenu gdje su Aleksandra koja je tada imala 12 godina i njena majka Marija ubijene.

- Obitelj Zec je bila pozvana u vladu, da sam bio premijer ja bi ih pozvao prve. Dobili su odštetu. Što još treba? Sad vas moram direktno pitati što još treba? Spominjao sam Vukovar, on je sistematski razaran, ne na mah, užas, sistematski dva mjeseca. Štakori su pobijeni, na kraju su ljudi streljani. Je li to genocid? Hoćemo li o tome razgovarati? Ili ćemo prestati s tim glupostima, jer to na ovakav način jesu gluposti. To su teške i ružne priče. Ja u Hrvatskoj od nikoga nisam čuo da je Vukovar genocid - rekao je.

Zatim je nastavio o obitelji Zec.

- To je grozna priča. Ali ja znam u ratu i groznijih priča od te priče. Iza kojih stoje neki drugi ljudi, jedna druga strana. Hoćemo idućih 50 godina jedni u druge prstima upirat? Što je s 40 staraca u Promini kod Drniša koji su 1993. godine ubijani jedan za drugim na pragu nakon akcije Maslenica iz čiste osvete od strane paravojske SAO Krajine? Uz navodnu zaštitu UMPROFOR-a. Nisam vidio Pupovca tamo. Ali ja sam bio u Varivodama, Gruborima, u Jasenovac idem svake godine. On ide samo na bankomat - dodao je.