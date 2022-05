Milanović o Perkoviću i Mustaču razgovarao s generalima

Piše to u ponedjeljak Večernji list.

U Ministarstvu pravosuđa, čiji je ministar Ivan Malenica svojedobno procijenio kako će za obradu zahtjeva biti potrebno do 30 dana, kažu kako još uvijek prikupljaju svu potrebu dokumentaciju i da će, kad to bude dovršeno, skupa s izvješćem sve poslati na Pantovčak na odluku predsjedniku Zoranu Milanoviću koji, otkad je postao predsjednik, nije pomilovao nikoga.

Štoviše, niti jedan zahtjev od njih 274 koliko ih je pristiglo u Ured predsjednika od početka mandata nije do sada ni razmatrao, što je uostalom i najavljivao u kampanji govoreći da “tu faraonsku ovlast treba ukinuti”.

No nije isključeno da bi slučaj Perkovića i Mustača ipak mogao biti iznimka. I to prije svega jer su predsjedniku “problem” zadala šestorica generala svojim potpisima – Ante Gotovina, Ivan Čermak, Pavao Miljavac, Ljubo Ćesić Rojs, Davor Domazet Lošo te Marinko Krešić koji je doduše potpis naknadno povukao – koje su stavili na pismo predsjedniku poslano koji dan prije nego je odvjetnik Anto Nobilo u ime obitelji Mustač i Perković i uputio zahtjev za pomilovanje, a u kojem ga mole da “sanira nepravedne posljedice za njihove suborce” s obzirom na to da im kod izricanja sankcija sud u Njemačkoj nije uzeo u obzir njihov doprinos u Domovinskom ratu u obrani nezavisnosti i cjelovitosti RH.

A za koji su tvrdili i tvrde i dalje da je bio nemjerljiv. Da predsjednik neće po dosadašnjem običaju zahtjev samo izignorirati, bilo je jasno iz njegove izjave da mu sve to “komplicira život”, ali i da pomilovanje “nije tražio bilo tko, nego Gotovina i generali” s kojima će, kazao je, svakako razgovarati. Što je, neslužbeno doznaje dnevnik, i obavio dok se čeka da molba za pomilovanje i službeno stigne na Pantovčak.

Zahtjev za pomilovanje Josipa Perkovića i Zdravka Mustača nije samo doveo do velike podjele među generalima. Izazvao je i do sada najveću svađu na relaciji predsjednik Zoran Milanović – premijer Andrej Plenković u kojoj su pale i teške riječi i zbog koje je premijer najavio i bojkot predsjednika države na svim razinama. Iako je sada ta svađa, zbog novih problema i afera, pala u “drugi plan” nema sumnje da će se, kada zahtjev i službeno dođe u Ured predsjednika, ponovno rasplamsati, piše novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja.

