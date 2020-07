Milanović o Plenkoviću: Priča je gotova što se nas tiče, ali nije dosadna. Štitio sam premijera'

To je za mene zasad gotovo, problem ostaje, problem neusklađenosti djelovanja parastožera s ustavnim poretkom Republike Hrvatske, rekao je predsjednik Milanović

<p>Predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> osvrnuo se na jučerašnji sukob s premijerom <strong>Andrejem Plenkovićem</strong>. </p><p>- Očito je netko negdje naučio u nekoj školi, to nisam čuo ni od Sanadera, Kosor, Karamarka, ne možeš nekome ustati i reći lažeš. Što se nas tiče, priča je gotova, ali nije dosadna - rekao je Milanović i dodao kako se nije radilo u tvitovima kako je prvotno mislio. </p><p>- Na osobnu razinu nisam svodio ovu komunikaciju, ukazao sam na problem i to nekoliko puta, da bi od premijera čuli dva puta u toku jednog dana ono što je rekao, to nije bilo konstruktivno, bilo je prilično neduhovito u nastojanju da se bude duhovit. Štitio sam premijera, rekao sam da sam pogriješio u metodologiji. To je za mene zasad gotovo, problem ostaje, problem neusklađenosti djelovanja parastožera s ustavnim poretkom Republike Hrvatske, to je činjenica i neće se promijeniti tako da se od problema okreće glava. Imamo problem, moramo ga riješiti i nastavljamo funkcionirati kao uređena država - poručio je predsjednik, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a531183/Milanovic-o-Plenkovicu.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>Podsjetimo, u utorak je premijer Plenković rekao kako je Milanoviću dosadno na funkciji predsjednika, na što je Milanović odgovorio: </p><p>- Nije kritizirao mene, nego funkciju, koliko razumijem hrvatski, rekao je da je to sudbina posla, nije moja krivnja no činjenica je, bilo mi dosadno ili ne, tko piše takve poruke na Twitteru, da se jako dosađuje. </p><p>Iz Vlade je kasnije došlo priopćenje da su pregledali tvitove premijera Plenkovića te da među njima nisu pronašli ništa usmjereno protiv Milanovića. </p><p>- Jedino što nakon tog pregleda možemo zaključiti je da predsjednik Republike ili laže ili halucinira. Sasvim sigurno se jako puno dosađuje na funkciji pa izmišlja - poručili su iz Vlade.</p>