Milanović o plinovodu i BiH: 'Ponižavaju Hrvate, ne smijemo šutke promatrati to nasilje...'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović podržao je zahtjeve Hrvata u Bosni i Hercegovini da upravljaju plinovodom koji bi povezao plinske mreže dviju zemalja, objavio je u srijedu njegov ured.

"Hrvatima u BiH opet se nameću rješenja koja su protivna njihovoj volji i, još gore, njihovim interesima", ocijenio je Milanović.

"Zakon o povezivanju plinskih mreža Hrvatske i BiH usvojen je u parlamentu Federacije BiH bez glasova legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i usprkos njihovom protivljenju, a zapravo je usvojen pod političkom prisilom, ovoga puta, američkog veleposlanika u BiH", dodao je Milanović u priopćenju.

Parlament bošnjačko-hrvatskog entiteta je prošlog četvrtka izglasao zakon o povezivanju plinskih mreža Hrvatske i BiH, no nisu ga podržali zastupnici iz HDZ-a i drugih hrvatskih stranaka jer bi projekt trebala realizirati tvrtka BH Gas iz Sarajeva, a ne nova kompanija čije bi sjedište bilo u Mostaru.

Zakon je prošao nakon snažnog pritiska američkog veleposlanika Michaela Murphyja koji je mjesecima pozivao da se on što prije donese.

Milanović je rekao da nametanje odluka i zakona "po tuđoj volji i za tuđe interese" ne pomaže pretvaranju BiH u funkcionalnu državu, već je "ponižava i sustavno rastače kao državu".

"A posebno ponižava Hrvate, jedan od tri konstitutivna i jednakopravna naroda, kojima se već godinama po istom ili sličnom modelu uskraćuju pripadajuća ili čak otimaju postojeća prava. Sve dok će strani birokrati pisati i nametati zakone BiH i upravljati državom kao svojom privatnom gubernijom, stvarni interesi konstitutivnih naroda, posebno Hrvata, bit će gaženi", naglasio je Milanović.

Prema zakonu, operater takozvane Južne konekcije na teritoriju BiH bio bi BH Gas iz Sarajeva, a u Hrvatskoj tvrtka Plinacro. Izgradnja plinovoda omogućila bi susjednoj državi opskrbu plinom preko LNG terminala na Krku kako ne bi bila ovisna o ruskom plinu koji stiže preko Srbije.

Zahtjev Hrvata 'posve opravdan'

Zahtjev Hrvata da dobiju mogućnost i pravo upravljanja plinovodom koji će prolaziti kroz područja naseljena uglavnom Hrvatima Milanović je nazvao "posve opravdanim".

"Njihov je interes za takvo rješenje razumljiv i legitiman, kao konstitutivan narod sami sigurno najbolje znaju zašto im je to važno. Hrvati tamo žive i rade i ostat će živjeti i raditi. Ali, zašto je privremenim birokratima, koji dolaze i odlaze iz BiH, važno da Hrvatima otmu pravo upravljanja vlastitim resursima, e to nije ni razumljivo, ni legitimno, a još manje je jasno za čiji interes to čine", rekao je Milanović.

Dodao je da potpuno podržava projekt povezivanja plinskih mreža dviju zemalja koji je i u interesu Hrvata u BiH, ali i u interesu Hrvatske koja zato ne smije "šutke promatrati političko nasilje birokrata i sarajevskih unitarista nad Hrvatima u BiH".

"Ako se ne uvaže zahtjevi Hrvata iz BiH, bit će to, još jedna u nizu, uzurpacija prava hrvatskog naroda u BiH da raspolaže svojim resursima", smatra Milanović.

Hrvatski premijer Andrej Plenković je prošlog petka rekao da je zakon koji je parlament Federacije BiH donio bez glasova hrvatskih zastupnika nepravda prema tamošnjim Hrvatima, čije je zahtjeve podržao.

"Svako nametanje nije dobro, svako preglasavanje je još gore. BiH treba skladno funkcionirati, ali ne tako da se jednom od tri naroda čini nepravda, pogotovo ako plin treba doći iz Hrvatske i na temelju hrvatske investicije", istaknuo je tada Plenković.

Međutim, Milanović smatra da nije dovoljno to nazvati nepravdom "kako to usputno, da nikoga ne uzruja, kaže Plenković".

"Budući da projekta ne može biti bez sudjelovanja Hrvatske, od hrvatske vlade tražim da iskoristi sve političke mogućnosti kako bi se i kroz ovaj projekt zaštitili interesi Hrvata u BiH koji su, ponavljam, i hrvatski nacionalni interesi. Naravno, potrebno je postaviti se državnički, a ne poslušnički", istaknuo je predsjednik.