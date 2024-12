Milanović: 'Naš Ivan Huklek dobit će olimpijsku broncu iz Tokija! Gruzijac je varao...'

Toliko malo ga je dijelilo od sna. Hrvatski hrvač Ivan Huklek (28) je na Olimpijskim igrama u Tokiju izgubio u meču za broncu od srpskog reprezentativca Zuraba Datunašvilija u kategoriji do 87 kilograma.

Prošle su tri godine, u međuvremenu su bile i Olimpijske igre u Parizu, na koje se Huklek nije plasirao, ali čini se da bi na kraju mogao dobiti olimpijsku broncu! To je dao nagovijestiti predsjednik RH Zoran Milanović prilikom govora na dodjeli nagrada najboljim zagrebačkim sportašima.

Tokio: Ivan Huklek izgubio u borbi za brončanu medalju od Zurabi Datunashvilia | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Čuo sam za to prije nekoliko dana, a podsjetilo me kada sam vidio da je hrvački klub Sesvete osvojilo nagradu, da je njihov hrvač Ivan Huklek, naš Zagrepčanin, koji je u Tokiju na Olimpijskim igrama 2021. godine ispao od Gruzijca i nije osvojio brončanu medalju, izgleda da ju je ipak dobio jer je gruzijski hrvač, to sam danas čuo, varao na uzorku urina. Kako se to čuva osam godina i kako varalice i šarlatani moraju strepiti da će ih susresti ruka i šaka fair playa, to se dogodilo, da će čovjek dobiti nagradu za 2021. godinu - otkrio je Milanović.

Datunašvili je od 2018. godine nastupao za Srbiju, a umirovio se u prosincu 2023. godine i od tada se posvetio političkoj karijeri u Gruziji. No, službenih informacija o oduzimanju medalje još nema...

- Točno je, samo još nije službeno jer se Gruzijac žalio na odluku - rekli su nam u Hrvatskom hrvačkom savezu.

Hrvatska je u Tokiju osvojila tri zlata, tri srebra i dvije bronce, a s osam medalja smjestila se na 26. mjesto ljestvice najuspješnijih zemalja, a s još jednom broncom na kontu napredovali bismo na njoj.