EU zastupnik Bosanac pozvao regulatore u EU-u da reagiraju na kampanju protiv Ivane Kekin

U raspravi posvećenoj "pogrešnim informacijama i dezinformacijama na platformama društvenih medija, kao što je TikTok, te povezanim rizicima za integritet izbora u Europi", Bosanac je, iznoseći primjer predsjedničke kampanje u Hrvatskoj, zatražio da regulatori reagiraju i na širenje dezinformacija iza kojih stoje i "unutarnji akteri".

"Nakon Rumunjske i u Hrvatskoj pratimo čitav niz plasiranja lažnih vijesti o jednoj kandidatkinji. Metoda je već viđena, anonimni profili na TikToku, Instagramu, “Fejsu”, X-u redovno plasiraju lažne informacije, dio toga prenose mainstream mediji i na taj način se stvara iskrivljena slika", rekao je Bosanac, izabran u Europski parlament na listi Možemo koja za predsjednicu kandidira Ivanu Kekin.

RTL, a potom i drugi mediji, u nedjelju su objavili neslužbenu informaciju da je Državno odvjetništvo pokrenulo izvide o kupnji gradskog zemljišta od oko 400 četvornih metara u Bujama koje je 2018. kupio Mile Kekin, suprug presdjničke kandidatkinje. Dan ranije priču je putem društvenih mreža plasirao voditelj TV emisije "Bujica" Velimir Bujanec.

Kekin je odbacila medijske napise i tvrdnje Velimira Bujanca kao neistinite rekavši kako je kupnja zemljišta i gradnja kuće bila po zakonu. Također je poručila da se u kampanji ne želi baviti Nikicom Jelavićem, koji je kontaktirao njenog supruga. Jelavića se u medijima povezuje s oraganiziranim kriminalom.

"Važno je uočiti da se u ovom slučaju najvjerojatnije ne radi o vanjskom utjecaju, već o utjecaju osoba i političkih opcija koje imaju direktne financijske ili druge privatne interese u kampanji. Mislim da je važno prepoznati i boriti se protiv takvih dezinformacijskih kampanja koliko god one bile povezane s unutarnjim, a ne sa vanjskim akterima. Zbog toga ovim putem pozivam društvene mreže i regulatore u Hrvatskoj i EU da žurno poduzmu korake kako bi predsjednička kampanja ostala unutar demokratskih okvira te da se kazne odgovorni", rekao je Bosanac eurozastupnicima u raspravi održanoj na plenarnoj sjednici Parlamenta u Strasbourgu.

Bosanac je za Hinu objasnio kako "smatra da ova skupina međusobno povezanih anonimnih profila kojima se pridružuju i određeni politički akteri svjesno i namjerno širi laži o Ivani Kekin, s ciljem da joj se politički našteti te da je se zastraši".

"Vidim očite elemente kršenja Akta o digitalnim uslugama (DSA) te je dužnost velikih internetskih platformi, nacionalnog regulatora (HAKOM) te Europske komisije da se takav sadržaj i profili zabrane kako bi se očuvao integritet političke utakmice", pojasnio je svoj istup u Europskom parlamentu.

HDZ-ova eurozastupnica Sunčana Glavak je na kraju svog obraćanja reagirala na istup Bosanca pozvavši kampanju Ivane Kekin i Možemo "da budu u svojim političkim djelovanjima odgovorni, da odrastu i da ne koriste deep fake sadržaje", nakon čega joj je predsjedavajući oduzeo riječ.

Glavak je u svom obraćanju ocijenila kako se "društvene mreže nedvojbeno koriste i za utjecaj na političke procese, uključujući izbore u Europi" te da u takvom hibridnom ratovanju posebno prednjači Rusija.

Bartulica hvalio Muska, napao fact-checkere

Stephen Nikola Bartulica iz redova Europskih konzervativaca i reformista (ECR) i stranke Dom i nacionalno okupljanje ustvrdio je da je Elon Musk "kupnjom Twittera i stvaranjem platforme X podigao razinu slobode govora na novu razinu".

"Dok EU svojim aktima želi ograničavati slobodu govora i određivati nama svima što je istina. Danas na X-u su korisnici oni koji stvaraju sadržaj i vijesti koji se u realnom vremenu provjeravaju i koji su relevantni" smatra Bartulica.

Dodao je da "čuje da je Europska federacija novinara najavila prestanak objavljivanja na X-u" i ustvrdio da su oni "ionako su zamaskirani lijevi aktivisti koji glume novinare".

"Takozvani fact-checkeri njihova su produžena ruka u zemljama članicama. Određuju što će se govoriti, kako, kada i tko će, povrh toga, što je istina i što nije. Do te mjere da se nedavno gospodin Zuckerberg morao ispričati. I na kraju presedan, poništavanje izbora u Rumunjskoj, pokazuje do kuda to sve vodi. Nije samo cenzura dovoljna, nego se treba, kad je potrebno, i otkazati izbore", nastavio je Bartulica.