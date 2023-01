'Narativ Milanovića i Lavrova je identičan. Burić? Ona se ispričala za razliku od oporbe'

Riječ je o identičnim rečenicama, identičnom narativu i ako smo do sad mogli pretpostavljati, sumnjati i povezivati određene izjave predsjednika RH, danas nakon ovih izjava i pohvala šefa ruske diplomacije, onda je potpuno evidentno kojeg je točno stava predsjednik što se tiče ruske agresije na Ukrajinu, kazao je HDZ-ov zastupnik Damir Habijan komentirajući nove pohvale koje je dobio predsjednik Zoran Milanović iz Rusije.

Podsjetimo, Milanović je ovog vikenda u Vukovaru poručio kako "Washington i NATO preko Ukrajine vode indirektni rat protiv Rusije", što je kao pozitivno istaknuo ruski šef diplomacije Sergej Lavrov.

- Nedavno je hrvatski predsjednik Milanović rekao da je ovo NATO-ov rat. To je iskreno i pošteno - rekao je Lavrov.

Habijan podsjeća i na ostale Milanovićeve izjave o Ukrajini kao korumpiranoj zemlji.

- To je samo nastavak retorike, koji je dobio level up i sada dobiva izravne pohvale šefa ruske diplomacije. Dok danas predsjednik Vlade u Davosu s ostalim liderima raspravlja o svjetskim problemima i kada smo, zahvaljujući ovoj Vladi, ušli u Schengen i europodručje, s druge strane imamo ovo što zastupa predsjednik Milanović, koje je na tragu opskurnih ruskih medija i zbog čega dobiva pohvale ruske diplomacije - rekao je HDZ-ov zastupnik dodajući kako se predsjednik snažno protivio obuci ukrajinskih vojnika u Poljskoj, a neki dan ispraća kontingent HV-a upravo u Poljsku.

- Još jedan dokaz apsurdnosti što govori i zastupa - rekao je.

Komentirao je i jučerašnji sramotan ispad svoje stranačke kolegice Majde Burić.

- Kolegica Burić je jučer putem priopćenja dala ispriku zbog onog što je rekla i mislim da sve što je unutra rekla pokazuje da je shvatila da je u onoj jednoj rečenici doista prešla granicu i zbog toga se i ispričala - kazao je upitan zašto Burić ne želi danas pred medije.

A žestoko je, podsjetimo, udarila na zastupnicu Radničke fronte Katarinu Peović poručivši joj da konstantno laže i napada Vladu jer ima rusoljubno pa možda i srboljubno srce, a uz to je još zašla i u privatnu sferu njezina života. Nakon što ju je šef Andrej Plenković pozvao da se ispriča, ona je to ubrzo i napravila poslavši medijima pismo u kojem se ispričala pripadnicima srpske nacionalne manjine ako ih je uvrijedila istaknuvši da joj to nije bila namjera. Isprika je tu, ali ne i zastupnici Peović.

- Sve smo napisali jučer - kratko je poručila Burić na saborskim hodnicima novinarima koji su je tražili da stane pred kamere.

Habijan naglašava kako se njezina kolegica ispričala, za razliku od oporbe koja, podsjeća, stalno napada i vrijeđa.

- Imamo konstantna vrijeđanja oporbe i dvostruka mjerila i to nekako uvijek prolazi ispod radara. Wanna be lider oporbe i jučer vrijeđa premijera i pita je li glup. Nisam čuo da se itko za to ispričao i zatražio ispriku. Nazivaju nas kvislinzima, lopovima, korumpiranima, bez ikakvog dokaza, je li se netko ispričao za to? Nije. Ta dvostruka mjerila su meni neshvatljiva i neprihvatljiva. Kolegica Burić je, s druge strane, shvatila da je pogriješila i ispričala se - kazao je HDZ-ovac.

Novinari su ga pitali smatra li da je to govor mržnje, a on uzvratio protupitanjem.

- Što, kvislinzi i to - pitao je pokušavajući okrenuti priču na zastupnicu Peović i njezino ponavljanje o ovoj Vladi kao kvislinškoj, a novinari su istaknuli da misle na riječi zastupnice Burić.

- Ja mislim da sve izjave ne možemo tumačiti na taj način, moramo biti jasni što je to govor mržnje, postoji vrlo jasna sudska praksa glede toga - rekao je.

Najčitaniji članci