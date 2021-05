Predsjednik Zoran Milanović u posjetu je Splitu u povodu blagdana sv. Dujma i Dana Grada Splita. Milanović sudjeluje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, a posjetit će i Mediteranski institut za istraživanje života – MEDILS. U međuvremenu se obratio medijima.

“Ja ne znam koga hrvatska javnost doživljava klaunom, mene ili njega. Ja sam hrvatski predsjednik i birali su me hrvatski ljudi. Njega praktički nikad nisu birali. Plenkoviću čuvaj ga se, taj ti radi o glavi, može ti nanijeti štetu”, rekao je Milanović, komentirajući navode Gordana Jandrokovića da neće razgovarati 's klaunom Milanovićem dok se ovako ponaša'.

“Gospodi iz HDZ-a bi bilo dobro da prestane lagati. Tko laže taj i krade”, dodao je o izjavama Jandrokovića da je Zlata Đurđević prekršila zakon.

“Nikakav zakon nije prekršila, vrhunski je kandidat. Kako je moguće da se od svih hrvatskih pravnika javi samo troje”, govori i dodaje da je “ljudima jasno da je to prerogativ predsjednika RH, predlaganje”.

“Jandroković je rekao, Plenković čak ne, da je gđa Đurđević bila protiv Lex Perković. Ne, nije, bila je na strani HDZ-a, kritizirala je moju vladu jer ima kičmu”, kaže.

O izboru sudaca

- Ti ljudi uživaju kao prasci i sami bi birali svoje šefove, plave loknice, kapice.. U Njemačkoj nije tako, u Austriji nije tako...Predsjednike Vrhovnih sudova predlaže politika. Njezine ovlasti nisu velike i to je jedini način da se ova mala sudačka klika drži pod nadzorom - rekao je Milanović i nastavio:

“Ona će doći izvana, ne zvao se ja Petar Horvat”, rekao je Milanović govoreći i da “klika želi sama sebe birati” te da je to “protuprironi blud u politici”.

O incidentu u emsiji Otvoreno

“Vaš kolega je običan prevarant”, rekao je novinarki koja mu je pokušala postaviti pitanje o jučerašnjem gostovanu Zlate Đurđević u HRT-ovom “Otvorenom”.

“Niste obvezni braniti kolegu po svaku cijenu, ja to ne radim u politici. Jandroković je moj kolega”, rekao je.

“To ponašanje je lopovsko, to je lopovluk, dakle osoba dođe u dobroj vjeri”, počeo je Milanović prepirku s novinarima tijekjom koje je ustvrdio i da “Jutel radi za HDZ” te da je javna televizija sramota.

“Ljudi vi ste plaćenici jedne političke opcije, hrvatski građani to ne podnose. Idite na tržište, da vidimo koja će vas televizija zaposliti. Vi ste državna, politička televizija, vaš politički program je sramota, to je razina Sovjetskog Saveza i to kažem kao hrvatski predsjednik, a većina građana misli tako”, poručio je novinarima HRT-a.

Potom je objasnio u čemu je prema svemu sudeći bio problem u emisiji.

- Jako je važno hoće li u emisiji biti samo kandidati ili će se kao truli klip preko tarabe ubaciti netko tko je protiv gđe. Đurđević. Nemojte braniti tu odluku urednika. Garantirano ne odgajate tako svoju djecu. Zdrava, poštena i viteška borba. Grčko-rimski stil, a to Yutel nikako da shvati i neće shvatiti jer ih plaćaju građani - rekao je Milanović.

Na opasku da nije u redu da predsjednik RH tako razgovara rekao je: “Budete li solidarni pojest će vas prve.”

“Sad se mi svađamo, natrjerali ste me da se svađam”, rekao je, a prepirku zaključio s: “Gori ste od Jutela, na Jutelu su bili ljudi koji su vjerovali u glupost, vi ste korumpirani.”

Nisu ostali zaboravljeni ni novinari naše televizije.

“Ako je tu netko s N1, u kampanji sam. Danas za HDZ”, rekao je.