EVO ŠTO JE REKAO

Milanović o sjednici Vijeća: 'Da lupim petama i dotrčim kada to njemu padne na pamet?'

Predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se medijima nakon prisege u Slunju. Komentirao je i datum sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

- Bez obzira na to što se Plenković joguni kao netko tko je naučio da uvijek sve bude po njegovom - poručio je predsjednik, podsjećajući da su sjednice tih tijela godinama izostajale. 

- Četiri godine je odbijao sjednice Vijeća i sada predlaže, ja se slažem, treba se pripremiti za tu sjednicu - dodao je, jasno dajući do znanja da  nema ništa protiv njihova održavanja, ali uz ozbiljnu pripremu. Milanović pritom odbacuje ideju hitnosti. 

U ZEMLJI SINKOPE Uoči sastanka Zoki&Plenki: Pa di ti je sad priša, kume?
Uoči sastanka Zoki&Plenki: Pa di ti je sad priša, kume?

- To nećemo raditi kao da smo izletjeli iz tramvaja - naglasio je kako sastanci takve razine ne mogu biti rezultat nečije trenutačne odluke: „Da lupim petama i dotrčim u sekundu kada to njemu padne na pamet, to ne dolazi u obzir.“

Kao konkretan prijedlog naveo je i moguće termine. - Recimo 10.4., 11.4., 12.4. ne može, Uskrs je... 8.4., 1.4., koja je razlika - rekao je, uz napomenu da je spreman i dostupan za dogovor, ali bez nepotrebne žurbe. U svom istupu predsjednik se osvrnuo i na dugotrajnije nesuglasice s Vladom, posebno oko diplomacije. 

- Šest godina se nije udostojio sjesti sa mnom da dogovorimo raspored ambasadora, šest godina guši službu - ustvrdio je, dodajući kako bi rasprava o odugovlačenju otvorila niz drugih pitanja, uključujući i izbor predsjednika Vrhovnog suda. Nije izostala ni reakcija na osobne prozivke. 

- Zločeste opaske da ja idem po izletima su ispod razine predsjednika Vlade - rekao je, uz poruku da svatko treba pogledati vlastiti politički put prije nego komentira tuđi. „Mogu ja početi komentirati aktivnosti ili poziranja nekih ljudi“, dodao je.

U HDZ-OVU GNIJEZDU Raspudići sele u kvart gdje su već premijer, ministar i moćni HDZ-ovci. Ali blizu je i Milanović
Raspudići sele u kvart gdje su već premijer, ministar i moćni HDZ-ovci. Ali blizu je i Milanović

Govoreći o funkcioniranju institucija, Milanović je bio ironičan. „Zna se kako rade Sabor i Vlada - onako kako Plenkoviću padne na pamet.“ Ipak, podsjetio je da ključne odluke formalno donose predsjednik Republike, Vlada i Sabor. Osvrnuo se i na optužbe iz MORH da je odao klasificirane podatke o broju vojnika. Takve je tvrdnje odbacio kao zlonamjerne.
 
- Svi znaju koliko Hrvatska ima vojnika u ustroju i što im fali - rekao je. Dodao je i da je spominjanje veleizdaje u tom kontekstu pretjerano. Predsjednik je pritom istaknuo vlastito iskustvo: „Imam puno više i iskustva i znanja od tih ljudi, nisam dibidus, nisam pao s grane“, poručio je, kritizirajući, kako kaže, mlađe i zlonamjerne aktere koji „biraju krivi put“.

Dotaknuo se i pitanja zapošljavanja u državnom sustavu, naglašavajući da osobno nije angažirao nikoga izvan postojećih struktura. „Nisam nikoga. Nula“, rekao je. 

VRAĆAJU SE U HRVATSKU POVLAČENJE S BLISKOG ISTOKA Milanović: Svi hrvatski vojnici evakuirani su iz Iraka i Libanona
POVLAČENJE S BLISKOG ISTOKA Milanović: Svi hrvatski vojnici evakuirani su iz Iraka i Libanona

- Deset godina se harači po sustavu i zapošljava bilo koga. To je bijedno - ustvrdio je, dodajući kako takvo ponašanje smatra neodgovornim prema državi. Usporedio je aktualnu situaciju i s ranijim razdobljima, naglasivši da, prema njegovu mišljenju, takve blokade nisu bile prisutne ni za vrijeme bivšeg premijera Ivo Sanader.

Zaključno, Milanović je odnose s Vladom opisao vrlo oštro: „Imate posla s nasilnikom, ali ne s pravim fizičkim nasilnikom, nego oportunističkim nasilnikom koji maltretira dok maltretira - rekao je. 

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen moćni američki F-35, Netanyahu Iranu: Predajte se!

Europska unija je u srijedu izrazila zabrinutost zbog izraelskih napada na Libanon i pozvala Izrael na prekid operacija te osudila Hezbolah za uvlačenje Libanona u rat
Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'
SUTRA PRISEGA

Thompsonova kći služi vojni rok u Požegi: 'Nema povlaštenih. Neprimjetna je. Uklopila se'

Od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, dok je 352 muškaraca pozvano na služenje vojnog roka. Upravo među dobrovoljcima, uz još 81 ženu, nalazi se i Thompsonova kći
SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije
POVIJESNI TRENUTAK

SORRY, NISMO GA VIDJELI Ovo je 'nevidljivi' F-35 koji su Iranci pogodili. Čudo je tehnologije

Službenog naziva Lockheed Martin F-35 Lightning II, ovaj zrakoplov pete generacije predstavlja vrhunac moderne vojne tehnologije.

