Milanović o sjednici Vijeća: 'Da lupim petama i dotrčim kada to njemu padne na pamet?'

Predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se medijima nakon prisege u Slunju. Komentirao je i datum sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

- Bez obzira na to što se Plenković joguni kao netko tko je naučio da uvijek sve bude po njegovom - poručio je predsjednik, podsjećajući da su sjednice tih tijela godinama izostajale.

- Četiri godine je odbijao sjednice Vijeća i sada predlaže, ja se slažem, treba se pripremiti za tu sjednicu - dodao je, jasno dajući do znanja da nema ništa protiv njihova održavanja, ali uz ozbiljnu pripremu. Milanović pritom odbacuje ideju hitnosti.

- To nećemo raditi kao da smo izletjeli iz tramvaja - naglasio je kako sastanci takve razine ne mogu biti rezultat nečije trenutačne odluke: „Da lupim petama i dotrčim u sekundu kada to njemu padne na pamet, to ne dolazi u obzir.“

Kao konkretan prijedlog naveo je i moguće termine. - Recimo 10.4., 11.4., 12.4. ne može, Uskrs je... 8.4., 1.4., koja je razlika - rekao je, uz napomenu da je spreman i dostupan za dogovor, ali bez nepotrebne žurbe. U svom istupu predsjednik se osvrnuo i na dugotrajnije nesuglasice s Vladom, posebno oko diplomacije.

- Šest godina se nije udostojio sjesti sa mnom da dogovorimo raspored ambasadora, šest godina guši službu - ustvrdio je, dodajući kako bi rasprava o odugovlačenju otvorila niz drugih pitanja, uključujući i izbor predsjednika Vrhovnog suda. Nije izostala ni reakcija na osobne prozivke.

- Zločeste opaske da ja idem po izletima su ispod razine predsjednika Vlade - rekao je, uz poruku da svatko treba pogledati vlastiti politički put prije nego komentira tuđi. „Mogu ja početi komentirati aktivnosti ili poziranja nekih ljudi“, dodao je.

Govoreći o funkcioniranju institucija, Milanović je bio ironičan. „Zna se kako rade Sabor i Vlada - onako kako Plenkoviću padne na pamet.“ Ipak, podsjetio je da ključne odluke formalno donose predsjednik Republike, Vlada i Sabor. Osvrnuo se i na optužbe iz MORH da je odao klasificirane podatke o broju vojnika. Takve je tvrdnje odbacio kao zlonamjerne.



- Svi znaju koliko Hrvatska ima vojnika u ustroju i što im fali - rekao je. Dodao je i da je spominjanje veleizdaje u tom kontekstu pretjerano. Predsjednik je pritom istaknuo vlastito iskustvo: „Imam puno više i iskustva i znanja od tih ljudi, nisam dibidus, nisam pao s grane“, poručio je, kritizirajući, kako kaže, mlađe i zlonamjerne aktere koji „biraju krivi put“.

Dotaknuo se i pitanja zapošljavanja u državnom sustavu, naglašavajući da osobno nije angažirao nikoga izvan postojećih struktura. „Nisam nikoga. Nula“, rekao je.

- Deset godina se harači po sustavu i zapošljava bilo koga. To je bijedno - ustvrdio je, dodajući kako takvo ponašanje smatra neodgovornim prema državi. Usporedio je aktualnu situaciju i s ranijim razdobljima, naglasivši da, prema njegovu mišljenju, takve blokade nisu bile prisutne ni za vrijeme bivšeg premijera Ivo Sanader.

Zaključno, Milanović je odnose s Vladom opisao vrlo oštro: „Imate posla s nasilnikom, ali ne s pravim fizičkim nasilnikom, nego oportunističkim nasilnikom koji maltretira dok maltretira - rekao je.