Dok su se nizale situacije koje su bile realnija i neposrednija ugroza hrvatskih interesa, Plenkoviću se nije sastajalo. Vijeće za nacionalnu sigurnost bilo je nepotrebna komplikacija
Uoči sastanka Zoki&Plenki: Pa di ti je sad priša, kume?
Hrvatski predsjednik vlade Andrej Plenković ovih je dana kao bonaca usred kolovoza na ulazu u duboku milnarsku valu, najljepšu na Braču: izvana stoički miran, blage face, bez ijedne nagrešpane geste. U toj njegovoj verziji državničke ozbiljnosti ipak ima nečega komičnog: on, koji godinama ignorira zvuk zvona za uzbunu, a onda se, kad njemu zatreba, tare o Milanovićeve nogavice kao lijepo popunjena kućna mačka koja je tek sad shvatila da se konzerva ne otvara sama od sebe.
