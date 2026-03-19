Milanović objavio: Svi hrvatski vojnici evakuirani su iz Iraka!

Svih sedam pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, koji su sudjelovali u misiji u Iraku, evakuirani su sigurno iz Iraka i na povratku su u Hrvatsku. Povlačenje pripadnika OSRH iz misija u Iraku i Libanonu provedeno je prema Odluci Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika OSRH Zorana Milanovića, stoji u priopćenju kojeg je objavio ured predsjednika Zorana Milanovića...

Pripadnik OSRH koji je bio u misiji u Libanonu evakuiran je sigurno iz Libanona još prije tjedan dana.

- Odluku o povlačenju hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona predsjednik Milanović je donio odmah nakon početka ratnog sukoba na Bliskom istoku prvenstveno vodeći računa o sigurnosti pripadnika OSRH - navodi se u priopćenju.

Najavio povlačenje na početku ožujka

Podsjećamo, 2. ožujka Milanović se prvi put oglasio na temu povlačenja hrvatskih vojnika iz ratnog područja. "Vodeći brigu o sigurnosti hrvatskih vojnika koji se nalaze u misijama u zemljama Bliskog istoka, donio sam odluku o povlačenju sedmorice hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libanona te sam zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH da odmah pokrene aktivnosti povlačenja hrvatskih vojnika. Pozivam Vladu RH da u okviru svoje nadležnosti poduzme sve potrebne mjere radi zaštite i povratka hrvatskih građana koji su se zatekli na području vojnih aktivnosti", napisao je tad Milanović.

U istoj objavi osvrnuo se i na američko-izraelske udare na Iran...

- Opasna je svaka jednostrana primjena vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak jer to ugrožava mir i globalnu sigurnost ne samo danas, nego i u budućnosti. Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih naroda, a kakvoj danas svjedočimo u Iranu, neće pridonijeti rješavanju krize, već izaziva dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost. Posebno osuđujem vojne napade na civile, s bilo koje strane dolazili. Evidentna namjera vojne intervencije, a to je promjena vlasti u Iranu, može imati teške i dugoročne posljedice i za građane Europe, što znači i za građane Hrvatske. Iskustvo ranijih intervencija te vrste u regiji Bliskog istoka i Mediterana pokazalo je kako je posljedice trpjela i još trpi upravo Europa - napisao je tog 2. ožujka Milanović.

U toj objavi s početka ožujka poručio je kako imamo razloga biti zabrinuti...

- S razlogom stoga trebamo biti zabrinuti zbog opasnosti od ekonomske štete u vidu poskupljenja nafte i naftnih derivata, zbog opasnosti novog vala migracije izbjeglica prema europskih zemljama kao i zbog opasnosti terorističkih prijetnji i ugrožavanja mira i sigurnosti građana Europe. Hrvatska u svakom daljnjem potezu mora voditi računa prvenstveno o svojim građanima i njihovim interesima i sigurnosti, posebice što je riječ o sukobu koji nije izazvala i od kojeg može imati samo štete - napisao je tad Milanović.

O povlačenju je tad govorio i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je kazao kako se Milanović nikad ne konzultira s Vladom, pa tako nije ni prije objave ove odluke o povlačenju snaga.

- Kada se steknu sigurnosni uvjeti, hrvatski vojnici će se vratiti u domovinu - kratko je komentirao situaciju tamo 9. ožujka premijer Andrej Plenković.

A sad su se, srećom, očito stekli ti uvjeti i hrvatski vojnici vraćaju se u domovinu....

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu