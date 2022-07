Milanović o spornoj zaključenoj ocijeni: 'Profesorica će morati reći tko je radio pritisak na nju'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je poručio da je Ustav RH vrlo jasan te u njemu stoji da je predsjednik Republike vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. Uz to, prokomentirao je i cijeli slučaj zaključene ocijene u kojem se našla njegova supruga Sanja.

Rekao je da "nema pojma" je li njegova supruga bila i u školi nekoliko sati nakon zaključenja ocjena, a ne samo poslala mail ravnateljici škole Zdravki Martinić-Jerčić u kojemu je upozorila na nepravilnosti na nastavi matematike.

Referirajući se na nalaz Prosvjetne inspekcije, rekao je kako će "nastavnica matematike sad morati reći na policiji tko je na nju vršio pritisak ili neće reći". "I kako se to vrši pritisak u sustavu elektroničkog ocjenjivanja, ja to ne znam", dodao je te rekao kako je njegova supruga napisala dopis u kojem je "pokazala na brojne nepravilnosti, po njezinom".

Komentirajući kako Vlada namjerava izmjenama Zakona o obrani oduzeti ovlast predsjedniku Republike da u mirnodopskim uvjetima zapovijeda vojskom, Milanović je nakon obilaska opožarenih područja u Šibensko-kninskoj županiji u izjav novinarima ocijenio da te najave dolaze zbog toga što premijer Plenković i HDZ žele preuzeti i Hrvatsku vojsku te to usporedio s ustavnim udarom.

"Ustav je vrlo jasan – predsjednik je vrhovni zapovjednik. Točka", rekao je Milanović. Zapovjednik može biti jedan, zapovijedanje je vertikalno, nema ministra, dodao je. "Jeste li vidjeli u Ustavu da se spominje ministra, HDZ, Plenkovića, Vladu", rekao je te naglasio kako načelnik Glavnog stožera ne može odgovarati i njemu i "nekakvom Banožiću" (ministru obrane Mariju Banožiću).

"Pa da je Aristotel – ne može. Ustav je savršeno jasan. (…) Ministar, odnosno Plenković, jer o tome se ovdje radi, želi da stranka preuzme i Hrvatsku vojsku to je jedini motiv, plus neki osobni kompleksi", ocijenio je.

Naglasio je pritom da je Zakon o obrani organski zakon "i uz to vjerojatno najdelikatniji jer regulira jednu vrlo važnu ustavnu obavezu i odgovornost predsjednika Republike, koji je jedini vrhovni zapovjednik".

Komentirajući mogućnost izmjena Zakona, Milanović je podsjetio da je i u vrijeme kad je on bio premijer, a predsjednik Republike Ivo Josipović, tadašnji ministar brane Ante Kotromanović također u tom dijelu želio mijenjati taj Zakon no, kako je naveo Milanović, Josipović je u jednom trenutku rekao - "Gledajte, ja ovo ne dopuštam".

"Josipović je bio dosta u jednom trenutku iziritiran i ja sam morao Kotromanoviću reći 'sokole ohani, gotovo, pa nećemo ići u sukob s predsjednikom'. I ostalo je kako je ostalo. Vrlo je jasno - predsjednik izdaje zapovijedi. Ako dođe do kolizije između predsjednika i ministra, kad je u pitanju vojska, načelnik i vojska slušaju Predsjednika, ministar ne postoji. Kraj priče. Ustav je vrlo jasan. Ministara nema, sve dalje je ustavni udar", dodao je.

Prema Ustavu, naglasio je, on kao predsjednik Republike odgovara za teritorijalnu cjelovitost i opstojnost države. "To je jako pretenciozno, ali to je moja prisega predsjednička. Da bih to radio - moram imati ovlasti. Ne može mi ovlasti uzimati netko tko je sitni korumpirani prevarant, kojem je mjesto u Remetincu", dodao je referirajući se na ministra Banožića.

Pritom je rekao i kako ima puno više empatije za bivšeg ministra Tomislava Tolušića koji je pod istragom zbog navodnog nezakonitog dobivanja novca iz EU fondova, nego prema Banožiću.

"Ono što je kažnjivo treba kazniti, ali u odnosu na Banožića, Tolušić je bečki dječak, mekanog, svilenog glasa", rekao je ponovivši svoje optužbe da je Banožić radio pritisak na djelatnice Državnih nekretnina te je na taj način oštećena država za nekoliko milijuna kuna te pozvavši ponovno glavnu državnu odvjetnicu da o tome provede istragu.

Nije bez razloga Ustav obvezao predsjednika da se makne od svake stranke, dodao je dalje Milanović. "Jer je vrhovni zapovjednik. Samo je jedan. Sve drugo je zamjenjivo….Ovo je zato da se strankama, raznim Banožićima i Plenkovićima ne bi dopustilo da i to zgrabe i da i time arče", naglasio je.

U kritici ministra obrane upozorio je i na to da je u MORH-u "niz imenovanja na čekanju jer ministar ne želi dati suglasnost", a predlagatelj je načelnik Glavnog stožera, admiral Robert Hranj.

"Ministar se naprosto pravi blesav", ustvrdio je Milanović te dodao "ti ljudi nisu normalni". "To je upropaštavanje hrvatske države, Hrvatske vojske i što ga više njegov gazda ohrabruje, on je bezobrazniji. A kako je glup i sklon nezakonitim radnjama, ta kombinacija je toksična, to je kao požarna oluja, to kad se uskovitla radi ogromnu štetu", ustvrdio je.

Pritom se osvrnuo i na pisanje medija da se planira umirovljenje admirala Hranja. "Dakle razbojnik, uz podršku Plenkovića pušta signale da planira umiroviti Hranja. On to ne može, ne smije. Međutim, s takvim ljudima kojima zakon i Ustav ne znače ništa, nikad ne znate. Dakle, upozoravam ih da paziš šta rade", rekao je Milanović te poručio da se premijer Plenković o tome treba očitovati.





Najčitaniji članci