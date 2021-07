Situacija je dosta teška, teža nego skoro bilo gdje u Hrvatskoj, bilo je tako i prije potresa, problema je milijun. Neki se ne rješavaju od potresa, a mogli su bitiiješeni, čudi me da nisu. Obnova ide sporo, čudi me da tako sporo ide, rekao je Zoran Milanović koji je u Glini bio na predstavljanju dokumenta 'Dugoročna razvojna vizija Banije' u organizaciji Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

- Nije moguće da Banija postane Štajerska ili Koruška, ali je moguće da ide putem Like, gdje se unatoč manjku radnika neke stvari događaju. Ovdje je mrtvo, a želimo da bude živo - rekao je Milanović.

Komentirao je i situaciju s cijepljenjem.

- Da smo postupali onako kako sam zapomagao, da o odlukama koje duboko zadiru u ljudska prava odlučuje dvotrećinska većina, situacija bi bila lakša. Ovako Vlada o tome odlučuje, a to je krivo. Nisam to radio tada u veljači, ožujku i travnju 2020. da bih napakostio Vladi, nego predviđajući na neki način stanje u kojemu će trebati da se ide sve dublje i dublje. Da, potrebno je da se ljudi cijepe. Bit će tužbi. Ovo je otpočetka krivo tretirano. Neke stvari treba provesti na silu, ali ovo su stvari koje se trebaju rješavati razgovorom. Donijeti ovako radikalne mjere, to ljude izaziva na nezadovoljstvo - rekao je Milanović.

- Onaj tko smatra da ima štete u odnosu s poslodavcem, tužit će poslodavce - rekao je.

Na pitanje treba li uvesti obvezno cijepljenje, Milanović je rekao da je to još korak dalje.

- To je troskok - rekao je Milanović i dodao da je pravni okvir izrazito bitan.

- Procedura je važna, ona daje ljudima neku vrstu sigurnosti, što mogu očekivati na kojoj točki - rekao je.

- Došli smo do toga da imamo rješenje na koje pola ljudi ne pristaje. A cjepivo jest rješenje - rekao je i naglasio da su ozbiljne zemlje već dosegle razinu procijepljenosti stanovništva od više od 60 posto.

Komentirao je prosvjed u Vruji.

- 'Premijer je spominjao neke stvari s kojima ja nemam nikakve veze. Pitali su ga za prosvjed u Vruji, a to nije htio komentirati. Ja ću sada to komentirati. Kada netko preko firme želi donirati mojoj kampanji ja ga samo pitam ''misliš li to i želiš li to stvarno ozbiljno'', ako kaže ''želim'', onda mu objasnim da za to nema nikakvih protuusluga. Dapače to mu često može štetiti, posebno tamo u Dalmaciji. Tamo je sve HDZ, HDZ, HDZ... - kaže Milanović

- Ja nisam plačibaba da kažem ''ne diraj mi mamu, tatu, ne diraj mi obitelj, daj udari samo, ali nemoj lagati - kaže Milanović.

- 'Ako je to tamo protupravno neka mu sruše, ali ja nisam stručnjak da bi tvrdio dok nisam provjerio sve dokumente, ne znam tko je u pravu. Ja nisam toliki stručnjak da bih tvrdio, dok nisam provjerio sve dokumente, a to ne znam, ne mogu, nemam vremena, ne mogu znati tko je tu u pravu. Bilo kakvim oblicima šatorašenja nećemo riješiti ništa. Privatna imovina je privatna imovina, ona nije apsolutna. Ona je jedan od temelja građanskog, liberalnog, modernog društva i to treba poštivati. Ova ekipa koja organizira prosvjede, koja piše protiv mene, koja piše protiv moje obitelji i kaže da su oni zaštićeni. Moja obitelj je itekako na vjetrometini i pišite slobodno, ali istinu. A Stipe Latković ako je prekršio zakon, kako ga ja mogu štititi. Ako je predsjednikova riječ toliko značajna koliko kažete, ja mogu samo reći - Srušite to, rušite, izravnajte cestu. Došli su ljudi koji dijele vikinšku pravdu. To nema kod mene kredibiliteta.

Na pitanje novinara, poručio da je apsolutno ponosan što mu je Latković donirao.

"To je ta vikinška pravda. Možda da Ragnara predložim za šefa Vrhovnog suda, ne znam koju je školu završio. Samo što nije brodom doplovio tamo, dogegao se cestom. Srušite je više", rekao je Milanović i poručio:

"To je hajdučka pravda, balvan revolucija. Srušite to", kazao je Milanović.

Pozvao je Nikolu Grmoju i Božu Petrova da “prihvate da se svijet mijenja”.

Potom se opet vratio na Vruju. Kazao je da se iza Vruje skriva "HDZ, HDZ, HDZ. Županija, županija, županija. Država, država, država."

Na kraju je rekao: Pozdrav Ragnaru, tetovaža još fali.

Pod Ragnar je mislio na Borisa Dežulovića.