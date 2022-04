Milanović: Obrana Hrvatske je sveti zadatak Hrvatske vojske

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović poručio je u petak na polaganju prisege 34. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Požegi da je obrana Hrvatske, njezinih granica i stanovništva sveti zadatak Hrvatske vojske.

Na svečanosti u vojarni „123. brigade HV“ u Požegi prisegu su položila 73 ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju, 54 muškarca i 19 žena.

Na početku prigodnog obraćanja Predsjednik Republike pozdravio je sve prisutne hrvatske ročnice i ročnike, ali i njihove obitelji i prijatelje koji su se nakon dugo vremena pridružili svečanosti u čemu ih je do sada ograničavala pandemija koronavirusa.

- Hrvatske ročnice i ročnici, dragi prijatelji i obitelji, nakon dosta vremena lijepo vas je vidjeti, jer je pandemija u nekoliko navrata onemogućavala da budete zajedno sa svojima bližnjima, kćerima, sinovima. Najviši hrvatski vojni zapovjednici na čelu s načelnikom Glavnog stožera, admiralom Robertom Hranjem već dugo nisu bili ovdje u ovako visokom kompletnom sastavu i nažalost već dugo ili možda nikad otkako sam predsjednik Hrvatske nije bilo ovako malo ročnika. Razlog je razumljiv, ljudski je, nelagoda, rezerva, strah, rat je, daleko od nas, najveći ako nije najveći vodi se najopakiji rat u posljednjih 70 godina - rekao je.

Poručio je i da je prisega koju su dali više od sklopa riječi, to je u nekoliko rečenica srž svega.

- Dali ste prisegu Hrvatskoj, obrani Domovine, njezinih granica, teritorija, stanovništva, demokratske državne vlasti od Međimurja do Dubrovnika i Prevlake, od Baranje i Slavonije do Istre, Dalmacije i Like. To je sveti zadatak Hrvatske vojske. Sve drugo je plemeniti i dobro došao dodatak savezništva, lojalnosti, pošten odnos prema drugima i očekivanje istog takvog odnosa prema nama. Ali ključno i povrh svega to je obrana Domovine- rekao je i dodao da vjeruje kako će već na sljedećoj prisezi novi naraštaj ročnika i ročnica biti brojniji.

- Na tome treba raditi, to se ne može dogoditi samo od sebe i zato vam čestitam jer ste ovu odluku donijeli u kompliciranim okolnostima. Mnogi su se pokolebali i zbog toga ih naravno ne osuđujem, jer nisam ja ročnik, vi ste ročnici. Vjerujem da će stvari biti drugačije za pola godine, da će svijet biti mirniji, da će manje ljudi poginuti nego što je do sada poginulo, da će ljudi prestati ginuti i da će svijet biti opet normalnije mjesto kakav je bio zadnjih 30 godina, ali to ostaje da se nadamo, na to nemamo puno utjecaja, no na ono na što imamo utjecaja je vaša obveza odgovornost za sigurnost naše zemlje, naših građana, njezinih granica i to je vaš zadatak, netko će reći sveti zadatak, ja kažem vaša zadaća na koju ste danas prisegnuli, na tome vam čestitam od srca i Domovini vjerni – tim je riječima završio Zoran Milanović svoje obraćanje 34. naraštaju ročnika u petak u Požegi.

Nakon svečanosti prisege predsjednik države otišao je s ročnicima i njihovim obiteljima na zajednički ručak u restoran vojarne.

Zoran Milanović u Požegi nije dao nikakvu izjavu, očito je odlučio malo spustiti loptu na zemlju, jer puno toga je rečeno u razmjeni teških riječi u zadnjih nekoliko dana između njega i premijera Andreja Plenkovića.

Fran Justament mladi ročnik iz Zaprešića bio je ushićen nakon svečanosti prisege.

- Danas sam prisegnuo i svečano obećao da ću se staviti uvijek na raspolaganje Domovini kada to bude trebalo – rekao je Fran.

