Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u srijedu kako se neće odazvati premijerovu pozivu da pošalje promatrače na prebrojavanje potpisa Mostove referendumske inicijative, istaknuvši kako je svojim izjavama samo upozorio da "tko krade, taj i laže".

Milanović je u ponedjeljak izjavio da će vlast, odnosno HDZ, "vjerojatno probati pokrasti" Most tako da dio prikupljenih potpisa proglasi nevažećima.

Premijer Andrej Plenković u je srijedu pozvao Most da već danas donesu potpise, a Milanovića da pošalje svojih pet promatrača i da se potpisi broje pred kamerama.

Predsjednik je pak iz Varaždina, gdje je sudjelovao na 29. obljetnice osnutka 7. gardijske brigade "Puma" poručio kako to neće učiniti.

"Ne. Samo sam upozorio - tko krade, taj i laže. Njegova stranka optužena je za kriminal, i kradu i dalje. To je moja dužnost. Ja sam tvrdi kohabitator", poručio je Milanović.

Komentirao je i svoj neodlazak u BiH i izjavu premijera na tu temu.

- Tamo se nešto zezao, kao da se najeo marelica fermentiranih. Ja nisam shvatio što je htio poručiti. On kaže da nije imao podatke o sigurnosnoj ugrozi... Pa, daj si odi tamo. Ja izmišljam, ali zato je sarajevska služba u BiH u pravu? Tako se ponaša hrvatski premijer? Svaka čast. Mazel tov. On nije dobio podatke o tome? Mogu mu ih ja poslati, može me nazvati da mu ja objasnim, u takvim se situacijama ne igra s tuđom sigurnošću - izjavio je predsjednik.

Komentirao je i napad na Banske dvore i tvrdnje da je negativno reagirao nakon napada na Markov trg.

- To je laž. Nazvao sam ga nakon dvije minute. Hrvatski zec je bio doma, a moja supruga je tamo trebala proći minutu ranije. U autu kao štićena osoba. Ali nije prošla. Prorešetao bi je kao švicarski sir. Onda je sluđeno otišao u Bruxelles i počeo pričati svašta. Hadezeovci kradu i lažu. Nakon sveg tog mahnitanja o radikalizaciji, SOA o tome ništa ne govori, a on je čak vršio pritisak da stave to u izvješće. To ti nije Ustavni sud. - rekao je.

Upitan smatra li da bi trebalo osnovati nekakvo neovisno povjerenstvo koje bi se bavilo brojanjem glasova, odgovorio je kako ono što je rekao, nije rekao bez razloga.

"Neka me razuvjere. Onima koji varaju ne vjeruješ", rekao je.

Na pitanje znači li to da vjeruje da su neki od referenduma prošlih inicijativa bili ukradeni, rekao je kako ne vjeruje te poručio "čast svakome, veresija nikome".

Vezano za presudu bivšeg čelnika HGK-a Nadana Vidoševića, rekao je kako nije pratio postupak, ali duljina postupka dovodi do pada povjerenja u pravosuđe.

"Veliki pad i opet HDZ-ovac", rekao je.

Komentirajući epidemiološke mjere i nošenje maski, upitao je "koji je pametnjaković smislio" da mjere nisu potrebne u birtiji, a za ulazak u poreznu upravu potrebna je covid potvrda.

Na komentar da je to potvrdio Ustavni sud, poručio je kako je to političko tijelo i dodao: "Ustavni sud je to podržao, Djed Mraz postoji, jednoroga smo vidjeli".