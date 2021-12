Upitan o Mostovoj inicijativi za referendum protiv Covid potvrda i da odluke u epidemiji donosi Sabor dvotrećinskom većinom temeljem članka 17. Ustava, ali i njihovim izjavama, kao i predsjednika Republike Zorana Milanovića da će ih Vlada pokrasti, premijer Andrej Plenković je najprije istaknuo kako je tema članka 17. apsolvirana još u proljeće prošle godine.

- Nema te zemlje, nema nikoga tko bi operativno donošenje odluka stalno donosio negdje u Saboru i odlučivao dvotrećinskom većinom. To nikome tko iole ima menadžerskog iskustva ne bi palo na pamet. Cijela inicijativa polazi od apsolutne nebrige za zdravstvenu zaštitu građana. Oni koji to potiču ne mare za zdravstveno stanje naših građana, broj preminulih, imamo li cjepiva, da li nam je zdravstveni sustav funkcionalan, ne mare da li je korona korona ili je možda karijes. To dolazi iz tog jata, iz tog gnijezda i ima jedini politički cilj da podmeće nogu Vladu, Stožeru i svima koji se bore za ovo što je bitno cijelo vrijeme i da se to što oni rade, sad zahvaljujući mojoj izjavi, prenosi u medijima - rekao je istaknuvši kako poštuje ljude koji su potpisali inicijativu te da ne govori o njima nego isključivo o organizatorima.

- Zato ih pozivam danas, evo odmah sada, kao zadnji put kad je bilo u Trakošćanu pa ovaj nije došao, neka donesu potpise na Markov trg, sve, kakvi god jesu, u đuture i neka Milanović pošalje svojih pet promatrača, ja ću reći Malenici da on pošalje svoje i neka krenu brojiti odmah danas i to transparentno pred kamerama pa da vidimo koliko potpisa ima. Ovi koji a priori tvrde da je netko lopov, da će nešto ukrasti - to je nečuveno - poručio je.

Na opasku novinara kako je za referendum o Istanbulskoj konvenciji utvrđeno čak 40.000 nevažećih potpisa, što je velik broj da bi ih baš toliko bilo nečitljivih i nevažećih te da su upravo njegovi ljudi USKOK-ovi osumnjičenici zbog čega se i javlja sumnja da bi do potkradanja moglo doći, Plenković pita kakve to ima veze.

- Dajte vi meni objasnite zašto vi meni kao novinar postavite pitanje koje je narativ političke opcije koja sije mržnju i najgore uvrede? Ove prijetnje smrću iz Zadra nisu ništa čudno. Zato što se taloži ta mržnja. Iz te mržnje je Bezuk došao pucati na Banske dvore, a sigurno nije došao pucati na policajce izvorno. Od govora mržnje, divljaštva, optuživanja bez argumenata nastaju incidenti. I ja vas pitam kakve veze imaju brojanje potpisa koje su radili službenicima sa nečim, evo primjerice, ministar Kuščević što je bilo 2010. u nekoj općini? O čemu pričate? To me vrijeđa. Vi meni prenosite narativ mojih političkih suparnika koji su nekulturni, necivilizirani, primitivni, divlji, isključivi i koji lažno optužuju. Točka - poručio je.

Pa ponovio kako Mostovi zastupnici siju mržnju i destrukciju.

- Kod njih nema ničeg konstruktivnog, dovode ljude u zabludu, optužuju nekoga unaprijed. I ponavljam još jednom, nek' donesu sve potpise, neka ih istresu na Markov trg, neka Milanović pošalje cijeli svoj Ured i neka tamo broje potpise pred kamerama. Odmah sada, a ne da još tri mjeseca slažu potpise. Kažu da će danas objaviti pa jučer kažu da će sutra reći kad će. Prvo, bucaju bez veze, imaju ili nemaju. Nek' donesu, nek' kamere snimaju i neka se broji - naglasio je.

Osvrnuo se i na Zakon o referendumu istaknuvši kako je trenutni loš te da idu u njegove izmjene.

- Ide u proceduru i ide jako dobar Zakon koji će olakšati referendumske inicijative i neće ostaviti ovaj prazan prostor za skupljanje pa do konsolidiranja. Oni sad mogu potpise još dvije godine brojiti. Cijela ova tema je promašena i ja odgovaram na to samo kad me vi pitate. Cijela inicijativa je besmislena. I da bude potpisa i da Ustavni sud kaže da je u skladu i da potrošimo 120 milijuna kuna na referendum i da se promijeni Ustav, neće se u praksi, u odnosu na ovo što se radi danas, promijeniti ništa. To je poanta. Postoji samo želja za vidljivošću jedne male skupine destruktivaca - istaknuo je dodavši da će on primiti na znanje ako je prikupljen dovoljan broj potpisa i ponovio kako se ništa neće promijeniti.

- To je sve postavljeno na način, kako su oni to mudro smišljali, da se ne promijeni ništa. Teza o autokraciji, diktaturi, stožerokraciji je glupa i žao mi je da jedan dio ljudi u to povjerovao. Druga teza je kontra HDZ-a - kriminal, korupcija i lopovluk. To su ta dva okvira, vi to prenosite, onda oni čekaju ankete i mole Boga jesu li za 0,3 posto smanjili rejting i to je to. Nikakva briga za zdravlje ljudi, ekonomski rast... Nitko od njih prstom nije mrdnuo za ništa što je ljudima bitno, sve opstruiraju, ali u krizi se sve razotkrije. Kao da nosite kupaći, sve se vidi - rekao je.

Upitan svrstava li tu i Milanovića, Plenković sarkastično:

- Ma ne, on je hiperkonstruktivan. Antimasker, antivakser - rekao je.