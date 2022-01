Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom kardinala Vinka Puljića, nadbiskupa metropolita vrhbosanskog. Odlikovanje kardinalu Puljiću dodijeljeno je za izniman doprinos u očuvanju hrvatskog identiteta te za iznimne uspjehe u međureligijskom, kulturnom i humanitarnom djelovanju.

Izrazivši zadovoljstvo i čast da u ime hrvatske države može uručiti visoko odlikovanje, Velered kralja Dmitra Zvonimira kardinalu Puljiću, predsjednik Milanović istaknuo je kako već godinama prati njegov rad i poslanje.

- Mislim da su ova desetljeća, koliko ste radili i kao pastir i zadnjih nekoliko kao vrhbosanski nadbiskup, ostavili jedan svijetao, blistav trag, i kao čovjek i kao crkveni prelat katoličke crkve, crkve kojoj pripada najveći dio hrvatskih građana i Hrvata u Bosni i Hercegovini - rekao je predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju.

- Za Hrvate u Bosni i Hercegovini također ste napravili puno. Oni tamo žive u susjednoj prijateljskoj državi čiju opstojnost nikada ničim nećemo dovest u pitanje. Vi ste učinili sve što ste mogli, sa svoje strane, da odnosi između nacija i vjera ostaju harmonični, ljudski, u skladu s temeljnim načelima i postulatima onoga što propovijedate, a to je bratstvo sloga, mir i ljubav među ljudima. Znam da to zvuči kao obična fraza i da je puno puta ponovljeno i izrečeno, ali to je ono čemu treba težiti i što je jedini smisao i sadržaj politike“, poručio je hrvatski Predsjednik te zahvalio kardinalu Puljiću na svemu što je učinio i onome što će još učiniti.

Zahvalivši na dodijeljenom odlikovanju vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić prisjetio se u svojem obraćanju svih onih koji su ga nadahnjivali „kako se ispravno postaviti u izazovnim vremenima“. U tom smislu, istaknuo je prvog vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera, bl. Alojzija Stepinca i zagrebačkog nadbiskupa Franju Kuharića. „Hvala im na svjedočenju vjere te što su mi svojim primjerom pomogli usvojiti stavove i načela temeljena na evanđelju i crkvenom nauku koja sam uvijek nastojao primijeniti u vodstvu mjesne Crkve koja mi je povjerena pred sam rat. Ta ista načela, preživjevši rat, ustrajno zastupam sve do danas“, rekao je.

- Mi smo u Bosni i Hercegovini različiti i po vjeri, kulturi i nacionalnom identitetu. Zato sam uporno zastupao put dijaloga, međusobnog uvažavanja po onom principu: svoje voljeti, a tuđe poštivati“, poručio je kardinal Puljić istaknuvši kako je „zahvalan da ste to uočili i ovim priznanjem me ohrabrili. U biti ste ohrabrili sve one koji su sa mnom surađivali na toj istoj crti stavova i opredjeljenja i na tome Vam iskreno hvala! - zaključio je vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić svoje obraćanje.

Uz kardinala Puljića na svečanosti dodjele odlikovanja u Uredu predsjednika Republike bili su generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije dr. sc. Krunoslav Novak i osobni kardinalov tajnik vlč. Domagoj Matijević te kardinalovi prijatelji.

Uz predsjednika Milanovića bili su pročelnik Kabineta predsjednika Bartol Šimunić, savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković i savjetnik Predsjednika za vanjsku i europsku politiku Neven Pelicarić.