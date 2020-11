Milanović opet poslao dopis, želi sjednicu kroz dva tjedna

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je ponovno uputio prijedlog predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću za sazivanje sjednice VNS-a

<p>Budući da predsjednik Vlade RH <strong>Andrej Plenković</strong> još uvijek nije odgovorio na prijedlog <strong>Zorana Milanovića</strong> za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost od 20. listopada, predsjednik Republike uputio je danas ponovo dopis predsjedniku Vlade RH u kojemu predlaže sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost te pitanja o kojima bi se raspravljalo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Dopis prenosimo u cijelosti: </p><p><em>Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,</em></p><p><em>obraćam Vam se još jednom s prijedlogom za sazivanjem sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sukladno zakonskom okviru, čl. 4. st. 3. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, jedino smo Vi i ja - kao predsjednici Vlade i Republike - ovlašteni dogovoriti i sazvati sjednicu Vijeća nacionalne sigurnosti.</em></p><p><em>Kao što i proizlazi iz ovog dopisa, a nastavno na moj dopis od 20. listopada, predlažem održavanje sjednice i od Vas očekujem odgovor prihvaćate li prijedlog za održavanjem iste.</em></p><p><em>S obzirom na to da prema već spomenutom čl. 4. st. 3. Zakona sjednicom Vijeća predsjeda Predsjednik Republike, slobodan sam predložiti sljedeća pitanja o kojima bismo raspravljali i odlučivali, a koja utječu na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske:</em></p><p><em>1. Radikalizacija u hrvatskom društvu;</em></p><p><em>2. Pandemija virusa COVID-19;</em></p><p><em>3. Sustavno kršenje Daytonskog sporazuma na štetu hrvatskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine;</em></p><p><em>4. Funkcioniranje pravosudnog sustava Republike Hrvatske, posebice u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala;</em></p><p><em>5. Godišnje smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija za 2021. godinu.</em></p><p><em>Ako smatrate da bismo trebali raspraviti o još nekom pitanju, molim Vas da to predložite kako bi rasprava bila što kvalitetnija. S obzirom na brojnost i važnost tema, predlažem, ako se dogovorimo o održavanju sjednice, da je održimo u dva dijela u sljedeća dva tjedna, pri čemu sam spreman prilagoditi se Vašem rasporedu.</em></p><p><em>Nakon Vašeg odgovora na ovaj ponovljeni poziv, može se pristupiti i rješavanju tehničkih detalja oko održavanja same sjednice.“</em></p>