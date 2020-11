'Prebacivanje odgovornosti s brda na brdo neće značajno ugroziti rad sustava, ali...'

Naš ugledni stručnjak za pitanja sigurnosti Vlatko Cvrtila vjeruje kako će se Vlada i Ured predsjednika uskoro dogovoriti o terminu i sadržaju sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost....

<p>I dok se Vlada i Ured predsjednika prepucavaju oko sazivanja sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, naš ugledni stručnjak za to područje <strong>Vlatko Cvrtila</strong> vjeruje da će se situacija uskoro smiriti te usuglasiti datum i dnevni red sjednice tog tijela.</p><p>Tada će, nastavlja, otpasti sva nagađanja i procjene da aktualna zbivanja potencijalno može štetiti sustavu. Cvrtila ne misli da posljednja zbivanja štete sustavu, jer je on ustrojen profesionalno i radi sukladno godišnjim planovima, smjernicama, strategijama i ostalim dokumentima.</p><p>- Ovo eventualno može štetiti i ugrožavati Koordinaciju za sustav domovinske sigurnosti, koja je bitna između predsjednika države i Vlade s obzirom da smo u području obrambene, vanjske i sigurnosne politike u Ustavu zadržali izvorne ovlasti predsjedniku države. U tim područjima on bi trebao biti koordiniran u radu s Vladom odnosno s nadležnim ministarstvima. To je nešto što je pojačano kroz Koordinaciju za domovinsku sigurnost jer u tom tijelu između ostaloga sjedi i njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost, a sve u cilju kako bi se koordinirale aktivnosti koje su važne na strateškoj razini na području nacionalne sigurnost - objasnio je Cvrtila.</p><p>Ured predsjednika u jednom od priopćenja naveo da Vlada i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti ne poštuju zakone i propise te zaobilaze Vijeće za nacionalnu sigurnost i predsjednika države, jer ga nisu izvijestili o zaključcima Koordinacije.</p><p>- Vjerujem da će u sljedećih 10 do 15 dana se oni usuglasiti oko sadržaja sjednice i datuma te da će se ona održati, jer dugoročno odlaganje i prebacivanje odgovornosti s jednog brda na drugo neće značajno ugroziti rad sigurnosno-obavještajnog sustava, ali bi mogao utjecati na određene aspekte rada koji su dosta važni u tom dijelu sustava odnosno nacionalnoj sigurnosti - zaključio je Cvrtila. </p>