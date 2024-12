Milanović opleo po liječnicima: 'Ovo je čisti piratluk, ljudi imaju dojam da ih se potpuno vara!'

Jedno od pitanja koje se našlo u debati predsjedničkih kandidata na Prvom programu HTV-a uoči prvog kruga izbora bilo je "Što su ključni problemi u, za građane, zaista izuzetno važnom zdravstvenom sustavu? Kakav treba biti odnos javnog i privatnog zdravstva?"

- Mislim da javno i privatno zdravstvo treba odvojiti u cijelosti. Meni se ne sviđa ovaj model koji je hibridni, koji sada vlada, da se s uputnicama, koje dakle financijski pokriva zdravstveno osiguranje, može dobiti usluga u privatnim institucijama. Mislim da je to, ako je u početku nekada i imalo možda neku dobru ideju, izraslo u jedan nakaradni sustav gdje isti liječnici, koji su inače u Hrvatskoj vrhunski i ja ih poštujem i držim jako do naših medicinskih fakulteta, u biti su u napasti da tijekom radnog vremena u bolnicama ne obavljaju toliko pregleda koliko bi možda mogli ili trebali, ali onda iste stignu raditi u popodnevnim satima ili u privatnim klinikama. Također nije u redu da se izgradnja privatnih klinika financira iz državnog proračuna. Mislim da u tom sustavu nešto jako krivo posloženo, odgovorila je Branka Lozo.

- Prije deset godina KBC Rebro, ne cijeli sustav, donio je pravilnik o tome pod kojim uvjetima liječnici mogu raditi u privatnoj praksi, vrlo precizno, dakle rigorozno, nakon što odrade ono što im je nekakva norma, mjerljivo, sljedivo, jasno. To je ukinula još ona vlada, Tihomira Oreškovića. Zašto to do danas tako, ja ne znam. To nije moja izravna ovlast, ali naravno da se o tome moramo očitovati, dakle dok god bude onih koji su se priključili na pipu HZZO, a to je lova, to je veliki novac i on čini razliku između gubitka i dobiti kod mnogih od tih ljudi, dotle će vladati duboko nepovjerenje u to da ljudi koji dolaze ranjivi pred doktore, ljudi dolaze ranije, dakle u strahu, nesigurnosti, neizvjesnosti, imaju dojam da ih se vara, da ih se vuče za nos, da ih se potkrada, dakle, ili potpuno zabraniti kao ekstremnu mjeru rad liječnika koji rade u javnim bolnicama i javnom sektoru privatno, ili, možda bolje rješenje, rigorozno regulirati. Ovo je čisti piratluk i privatluk, poručio je Zoran Milanović.

- Kao liječnik, ali kao i sveučilišni profesor koji je školovao i educirao generacije liječnika, mogu reći da je temelj razvoja Hrvatskog zdravstva javno zdravstvo i na njemu treba raditi sustavno, imamo golemu tradiciju od Andrije Štampara i sl. Ali kad je riječ o budućnosti zdravstva, ono mora biti napravljeno u sinergiji između javnog i privatnog zdravstva zbog puno razloga, reći ću i nekoliko. Pacijenta ne zanima da li se on liječi putem uputnice, njega zanima da se liječi u akreditiranoj instituciji, instituciji koja je ovlaštena, instituciji koja je izvrsna. Ako se liječi u privatnoj instituciji koja je uložila sve u svoje pogone, onda država za istu cijenu štedi, tako rade pametne države. Što se tiče pitanja vezanog za moju bolnicu, mi smo potpuno na tržištu, 2,8% poslujemo s HZZO-om i, Bogu hvala, partneri smo s vodećim institucijama svijeta poput UPMC-a, Mayo klinike i sl. To je izvrsnost koju mi svjedočimo godinama. Američka akreditirana bolnica i to želim hrvatskom zdravstvu koje ima sjajne ljude i to nikako ne smijemo omalovažavati, ustvrdio je Dragan Primorac.

- Gospodine Primorac, vi ste tu vrlo direktno i interesno vezani, poznato svim građanima Republike Hrvatske, tako da ste dio onog problema gdje dolazi do potenciranja privatnog zdravstva na uštrb javnog zdravstva i to treba jasno reći. Što se tiče svega ostalog što ste prethodno govorili, pa nisam ja gurala kolica Stipi Mesiću, nego ste ih vi gurali kada govorimo o nečijoj političkoj orijentaciji. Ostala sam dužna nešto odgovoriti i gospodinu Milanoviću. Dakle, nisam se ovdje naljutila na vas, premda ste izrekli neistinu, vi niste dio akademske zajednice kao što ja jesam i možda ne znate razliku između predavača i vanjskog predavača, što sam jasno navela kada sam govorila što sam radila na Ratnoj školi Ban Josip Jelačić. Međutim, nekoga uvjeravati da ste vi taj koji štiti ratnog heroja Kundida od Hrvatskog sabora, s obzirom na vaš ratni put, je doista u ovoj situaciji smiješno. Što se tiče zdravstva i našeg temeljnog problema, da, iz perspektive građana oni su veliki i to su prije svega liste čekanja. A mi moramo učiniti sve da se dodatno plati zdravstvenim djelatnicima tako da se one obavljaju unutar javnih bolnica, a ne da to šaljemo u privatni sektor, rekla je Marija Selak Raspudić.

- Problem zdravstva je veliki, to svi znamo. Ono što ja želim je i obraniti privatne poliklinike kao poduzetnik. Nije dobro kada se klinike napadaju da uzimaju naplativi dio, tamo isto rade liječnici. Ljudi koji mogu platiti svoje liječenje, idu u privatne klinike. Nije dobro, naravno, da vlada Republike Hrvatske premalo ulaže u zdravstvo, javno zdravstvo i zato imamo taj problem. A drugo, opet vidimo ovdje cijelo vrijeme prepucavanje i saborskih zastupnika, i aktualnog predsjednika, i gospodina Primorca o temama koje nisu bitne i koje bi trebali naglašavati, a to su nekakvi, neću reći osobni interesi, nego osobne prepirke. Ne znam dokle ćemo doći na taj način, govoreći jedni protiv drugih, a problem je sve dublji, rekao je Niko Tokić Kartelo.

- Pa zdravstvo, zdravstvene usluge u Hrvatskoj, po Ustavu trebali bi imati svi građani zajamčene. Međutim, činjenica je da nije tako. Na ruralnim područjima zdravstvene usluge su nemoguće. U Zagrebu donekle. To je apsolutno devastirano, uništeno, jer je srpska mafija preko masona, u vladi Republike Hrvatske uzimala novac. A da ne govorimo o koronamjerama, zbog čega su i mene kažnjavali, jer nisam htio podržavati lude fašističkih koronamjera, kao kolega Primorac, nisam htio, pa sam jedini građanin koji je kažnjen. A tada se najviše kralo kroz zatvorene javne nabave. Kada su se uvozili, sjećate se, razni testovi, gdje su se bogatili milijardama sinovi uglavnom HDZ-ovaca. Evo, gospođa Kekin je govorila da smo mi nosili smrt, mi koji se borimo protiv suludih koronamjera kada je Vili superheroj šetao i kada su mu svi pljeskali kako on hvata virus. Ono je bilo ruganje sa zdravom pameću. Ono je bilo katastrofalno, tada je bila najveća pljačka zdravstva, ustvrdio je Miro Bulj.

- Kada gospodin Primorac govori o svojoj sveučilišnoj karijeri i o svojoj profesuri, onda je to jednako istinito, jednako uvjerljivo kao kad govori da je nadstranački kandidat. Dakle, niti je njegova profesura zakonita, niti je njegova profesura spojiva s elementarnom etikom, tako niti je njegova tvrdnja da je nadstranački kandidat jer je on zapravo kandidat vodstva HDZ-a i negacija svega onoga što autentični HDZ-ovci koje svi mi svakako poznajemo, barem ja poznajem, doživljavaju, dakle, kao izravnu uvredu. Stanje u hrvatskom zdravstvu je katastrofalno i o tome dovoljno govori afera Beroš koja će imati nesumnjivo dodatne repove u koje mi ovdje ne možemo ulaziti zbog kratkoće vremena. Međutim, u svijetu postoje primjeri simbioze, uredne simbioze između privatnog i javnog zdravstva i to funkcionira skoro savršeno. Kod nas ne funkcionira savršeno zbog toga što smo mi korumpirano društvo i lijek tome se nalazi zapravo u pravnoj državi. Nalazi se u poštivanju zakonitosti jer nepotizam i korupcija to je ono što tjera mlade ljude iz Hrvatske, to je ono što razara i hrvatsko zdravstvo, rekao je Tomislav Jonjić.

- Potrebno je za početak nabaviti mašine unutar javnog sustava kako bi se prekinuli monopoli s raznim Radiokirurgijama i Medikolima. Potom je potrebno rješavati liste čekanja unutar javnog sustava, a ne plaćati rješavanje gospodinu Primorcu i njegovim prijateljima. I treće, potrebno je ne stavljati na mjesta šefova bolnica one koji imaju koristi od privatnih poliklinika. Ali, otkrivanje afere Beroš-Petrač jasno je pokazalo spregu između mafije i vlasti u ovoj državi. I to je otvorena rana HDZ-a i to je otvorena rana vlade. I jasno je na mom primjeru na što su spremni oni iz Primorčevog tima kako bi nas natjerali da o tome šutimo. Ja o tome kako se otima iz javnog zdravstva, u kakvim se milijunima i milijardama otima i trpa u privatne džepove neću nikada šutjeti, poručila je Ivana Kekin.