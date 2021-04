Drago mi je da je tu sa mnom bio, i to na svoju inicijativu, general Luka Džanko. Žao mi je što tu nema antifašista, bili su u protokolu sa mnom, rekao je Zoran Milanović u Jasenovcu u svom obraćanju medijima.

Poručio je zatim kako Franjo Habulin, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH, "ima jednu siromašnu udrugu koja je ovisna o Plenkovićevoj milostinji".

- Ovdje su ljudi ucijenjeni - rekao je pa dodao kako je Habulin nazvao njegov protokol i obavijestio ih da ipak neće ići u izaslanstvu predsjednika.

- Mene se nije ni usudio zvati - poručio je Milanović.

- Sjeli su mu na kuću. To je ucjena. Je l’ ovo civilizirano ponašanje? Plenković je uvijek ‘idite naprijed’. On nikada metak neće primiti - istaknuo je.

Habulin je u Jasenovac stigao oko 12 sati, zajedno s izaslanstvom manjina, odnosno s Miloradom Pupovcem i Veljkom Kajtazijem. Položili su vijence i odali počast, a zatim se obratili medijima.

- Nitko me nije ucijenio. Tko, što misli i način na koji to izgovori neću komentirati, no ono što želim reći je da je u tijeku jedan proces, a to je razgovor s Vladom, premijerom. Mene prije svega zanima status antifašističkih boraca, a tu i je i status prostora u kojem je Savez od 1953. godine - rekao je Habulin.

Što se tiče Milanovićeve izjave da "mora imati most prema Vladi", Habulin je rekao da je dobro imati most - prema svakome.

- Moram imati mogućnost razgovarati i s predsjednikom Republike, premijerom, predsjednikom Sabora - poručio je.

O svemu se oglasio i Pupovac koji je u kratkoj izjavi samo poručio da se pitanja koje su novinari uputili Habulinu trebaju uputiti onima koji su tu temu i pokrenuli.