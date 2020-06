Milanović: 'Ovo je sve skupa poprimilo karakter sportske prognoze, malo vamo pa tamo'

To je moglo proći i bez premijera, možda je i mogao doći dolje. Nažalost jutros sam gledao, na CNN-u smo bili glavna vijest, ali ne dobra vijest, komentirao je predsjednik

<p>Kvar na državnom avionu spriječio je odlazak predsjednika Republike na vojnu paradu u Moskvi, stoga je on svoje poslijepodne proveo u Zagorju. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Milanović promašio zastavu Crne Gore</strong></p><p>Milanović je rekao kako mu je bila želja da se stvari rasplamsaju u Hrvatskoj te da se ljude privuče, ali da je to nažalost krenulo u drugom smjeru. </p><p>- To je moglo proći i bez premijera, možda je i mogao doći dolje. Nažalost jutros sam gledao, na CNN-u smo bili glavna vijest, ali ne dobra vijest - rekao je predsjednik za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3839410/milanovic-dan-proveo-u-zagorju-i-komentirao-stanje-s-koronom-pomalo-se-gubi-kredibilitet-cijele-price/" target="_blank">RTL Danas</a>. </p><p>Krenulo je krivo, kaže. Vjeruje kako je namjera da se privuku ljudi bila dobra.</p><p>- Da smo razgovarali prije dva dana, ja ne bih stajao ovdje nego dva metra bliže vašoj kolegici novinarki, sto posto - rekao je Milanović. </p><h2>'Gubi se kredibilitet cijele priče'</h2><p>Konstatira kako smo se opet odmaknuli i kako je ovo sve skupa poprimilo karakter sportske prognoze, 'malo vamo pa tamo, malo struka epidemiolozi pa malo struka obiteljske medicine'. </p><p>- Tu ima i nema struke, gubi se kredibilitet cijele priče, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu - zaključuje. </p>