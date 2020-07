Milanović: Ovo je tek početak. Veeelika pusa svim hejterima!

Zoran Milanović dodatno je obrazložio svoju odluku da se ne pojavi na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora u srijedu. Spominje Tuđmana, Mesića, Josipovića, Kolindu...

<p> Samo da pojasnim neke stvari u vezi s konstituirajućom sjednicom našeg Sabora: Razlog da ne dođem na sjednicu nalazi se isključivo u domeni mojeg shvaćanja uloge i položaja Hrvatskog sabora - položaja neovisnosti o Predsjedniku. To je sve i to je, ujedno, i afirmativno i dobronamjerno prema Saboru, napisao je na facebooku predsjednik RH <strong>Zoran Milanović</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Susret Milanovića i Plenkovića</strong></p><p><br/> <br/> Zatim je nastavio:</p><p>Čitam kako su do sada ‘svi predsjednici dolazili’ i kako je ‘ovo prvi puta da predsjednik ne dolazi’. Točno. <strong>Tuđman</strong> je dolazio i čvrsto stranački nadzirao rad Sabora, često i izvan i iznad okvira tadašnjih (velikih) ustavnih ovlasti predsjednika. Predsjednici/a <strong>Mesić, Josipović i Grabar Kitarović</strong> su dolazili iz svojih razloga, u koje ovdje ne ulazim, ali vjerujem da su bili dobronamjerni. Moj stav je različit.</p><p>Nešto i o ‘mističnom otajstvu’ tzv. protokola. Protokol je prije svega inertni niz ponavljanja određenih radnji. Radnji koje mogu imati dublje simbolično značenje ili pak predstavljati puku klajnburgersku rutinu. Radnji dobrih, manje dobrih, a ponekad i priglupih. Protokol nije prirodni zakon, npr. zakon aerodinamike, koji moraš striktno slijediti ili, u protivnom, doslovno propadaš. Protokol ne kreiraju ‘stručnjaci’ i ‘piarovci’. Protokol stvaraju institucije.<br/> <br/> Izabran sam voljom građana na čelo u najvećoj mjeri (ali ne isključivo) protokolarne institucije predsjednika Republike. Ne pada mi na um epigonski i automatizmom ponavljati sve ono što je prije mene netko jednom napravio ili nije napravio.</p><p><br/> Ovo je tek početak. Bit će još promjena. Na kraju, veeelika pusa svim hejterima. Najveća pusa lažnim analitičarima, redom osobno ugrađenim u sitne poslovne aranžmane s vlašću. Oni me vjerno prate već desetljeće i po.<br/> Da parafraziram N. Buharina: na pobjedničkoj zastavi koju vijorim kap je i njihovog znoja - zaključio je.</p>