Milanović: 'Plenković je kum kriminala u Hrvatskoj, a HDZ funkcionira poput kartela'

Gdje god HDZ nije na vlasti, ljudi doživljavaju maćehinski odnos. Onda Plenković dijeli Hrvatsku na dinarsku, rekao je predsjednik Zoran Milanović tijekom posjete Koprivnici u ponedjeljak.

Predsjednik se zatim osvrnuo na Plenkovića.

- Kao da je došao iz Moskve, antipartijski elementi, ono - netko ga je snimio jer mu želi napakostiti. Ta vrsta divljanja i potpunog suludog ponašanja gdje čovjek ne vidi niti jedan problem u svom ponašanju - rekao je Milanović pa prozvao Plenkovića 'kumom kriminala u Hrvatskoj' i 'herojskim zecom'.

Prokomentirao je i snimke Nacionala u kojem Plenković vrijeđa i proziva ostale stranke.

- Sad ga je netko od njegovih prikazao, ne zato što mu smeta, to je zato što mu radi o glavi. Sutra će taj netko reći Plenkoviću da je bahatim ponašanjem otjerao sve. HDZ funkcionira po principu kartela, samo nema podmetnutih bombi i ubojstava - kazao je.

Da je Plenković imao čvrst stav, kaže, njega se ne bi ni spominjalo za visoke funkcije u EU.

- On ne radi ništa jer onog trenutka kad kaže da se Hrvatsku treba slušati kao i Njemačku, oni maltretiraju HDZ-ovce u BiH. On je kandidat u nekim kretenskim člancima, neka ga voda nosi s maskom za ronjenje i bocom i neka ide u EU. On krade konfrotira se s europskim komisijama, wow, on nam je kandidat - komentirao je navode da je Plenkoviću ponuđena visoka funckija u EU.