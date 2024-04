Plenković prvi put komentirao snimke na kojima vrijeđa DP i Most: To nije trebalo biti javno

Premijer Andrej Plenković u sjedištu zagrebačkog HDZ-a ima zadnju konferenciju uoči izborne šutnje.

Kaže kako očekuje veliku podršku na izborima te kako je njegova stranka vodila dobru kampanju.

- Ova kampanja bila je neobična po nekoliko elemenata. Izuzetno je kratka, imamo taj bizaran dan, srijeda, van sve dosadašnje prakse. Milanović je prije par tjedana napravio diverziju na ove izbore, maknuo je sa strane Grbina… - rekao je Plenković na početku pressice.

Rekao je i kako je Milanović svojim potezom poništio kampanju SDP-a i učinio mu medvjeđu uslugu.

- Što se tiče nas, imamo program, viziju Hrvatske koja je potpuno drugačija od onoga što bi bila alternativa predvođena Milanovićem i njegovim jatacima - kaže Plenković.

Dodaje je i kako Milanović “Gura Hrvatsku u ruski svijet” i to “u trenutku kad Rusija već dvije i pol godine vrši agresiju na Ukrajinu”.

Nastavio s nabrajanjem uspjeha Vlade.

- Naš pouzdan smjer za dalje se temelji na strateškim postignućima - rekao je i nabrajao Pelješki most, više plaće i mirovine, porezne reforme, zakon o braniteljima, veteranski centri...

Ističe da je HDZ-ova vlada imala snažnu europsku orijentaciju.

- Ostvarili smo jako puno, međutim, želimo ići dalje. Želimo da plaće za četiri godine narastu na 1600 eura, da minimalne bruto plaće narastu na 1250 eura - rekao je Plenković i dodao da žele rast mirovina i godinu mirovinskog staža po djetetu za majke.

- Nastavljamo s procesom dekarbonizacije, idemo s trendom napuštanja fosilnih goriva - kaže.

Nastavio je s kritiziranjem i zagrebačke vlasti te rekao da njihova zagrebačka organizacija ima i plan za rješenje gradskih gužvi.

- Sve što se u Zagrebu obnavlja, nabavila je Vlada - rekao je te istaknuo da je u Zagrebu i Banovini instalirano 3,5 milijarde eura projekata.

Istaknuo je i pitanje maksimirskog stadiona te da je nakon 27 godina rješeno pitanje imovine i da su stvorene pretpostavke da Zagreb, Dinamo i Hrvatska dobiju adekvatni stadion.

Prvi put komentirao snimke

- To je tema koja je zgodna za kraj kampanje. To nije trebalo biti javno, tu se malo slobodnije govori. Ja sam malo slobodnije rekao ono što govorim javno - rekao je Plenković o snimkama koje je objavio Nacional.

Pozvao je birače DP-a i Mosta da napuste te stranke i podrže "maticu", odnosno HDZ.

- DP je izašao s nekim plakatom na kojemu sam ja neki četnik. Ti isti ljudi su mene kazneno prijavili, lažno naravno, insinuirajući da mi potičemo dolazak ilegalnih migranata u hrvatsku. Iz tog je bazena došao Bezuk, nije on došao ničim izazvan na Markov trg i pucao u Banske dvore i skoro ubio hrvatskog policajca kojeg dobro poznam. To je nešto što je DP relativizirao, to je praksa političke stranke kojoj je normalno pucati po vladi jer su valjda zaslužili. Nema tu ničeg posebnog - kaže.

Na pitanje zna li tko je pustio snimke u javnost, kaže da ne zna.

Komentirajući svoje izjave o medijima da su neki 'osovine zla', rekao je da je to bila stilska figura. Kaže da javno poštuje medije i otvoren je sa svima te da nikome ne brani dolazak na sjednice.

- Ja imam pravo na analitičko mišljenje na zatvorenom sastanku - kaže.

- Oni nemaju kila za te utakmice - odgovorio je na poziv na sučeljavanje. Kaže da se DP pokazivao kao jako desna stranka, a da su pomogli Milanoviću da dođe na Pantovčak.

- Idemo pobijediti uvjerljivo. Ja sam već kazao da mene neće ucjenjivati nitko. To smo imali s mojim prethodnikom. Ja sam 2016. rekao da će predsjednik HDZ-a biti premijer, bio je i bit će opet - rekao je Plenković.

Plenković kaže da je sastanak s kojeg se objavljuju snimke bio u subotu u Žaru ptica te da nije jedino on govorio. Tvrdi da nije rekao da je Raspudić izrod. Kaže i kako na internom sastanku nećete govoriti tako da vam netko unaprijed napiše govor, već plastično, da se zna za koga su.

Kaže i da si izjavama nije naštetio oko mogućih postizbornih dogovora.

- Ja sam konzistentan. Čelnici DP-a žele normalizirati to da netko dođe i puca. Most ima križarski rat protiv mene jer su, zahvaljujući svojoj nelojalnosti… Naravno da oni nisu netko koga biram za partnera, neće mi trebati, pobijedit ćemo - kaže.