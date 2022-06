Milanović pohvalio Butkovića, a on si, maltene, krenuo zasluge umanjivati: 'Vlada radi dobro'

Znate da je posljednje vrijeme zbog korona krize, a onda i ovog rata u Ukrajini, došlo do poremećaja na tržištu zbog čega su, naravno, svi projekti ugovoreni prije krize i enormnog povećanja cijena materijala ugroženi, istaknuo je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković podsjetivši kako je još ranije s bivšim ministrom gospodarstva Tomislavom Ćorićem osnovao radnu skupinu koja je radila na pripremi metodologije odobravanja povećanja cijena materijala tvrtkama koje posluju s državom.

'Zaključak bi trebao biti idući tjedan na Vladi'

Prije 20-ak dana, dodao je, dogovoreno je da će ministar graditeljstva Ivan Paladina, budući da je to u njegovoj ingerenciji, donijeti odluku kojom se pomaže građevinarima suočenima sa znatnim poskupljenjem građevinskih materijala i drugih troškova, što bi trebalo biti idući tjedan na sjednici Vlade.

- Nema nikakvog razmimoilaženja između mene i Paladine oko toga, jednako gledamo na taj problem, no to je vrlo kompleksna i složena odluka koja zadire i u Zakon o javnoj nabavi i obveznim odnosima, tu je pitanje europskih projekata, budućih korekcija koje se mogu dogoditi, tako da je to jedno međuresorno pitanje koje treba dobro uskladiti i to pripremamo - rekao je naglasivši kako je njemu kao ministru čije ministarstvo provodi velike infrastrukturne projekte to pitanje riješi što prije.

- No razumijemo i dali smo doprinos da se to jedno vrlo kompleksno, pravno, a i financijsko pitanje riješi na najbolji mogući način - rekao je.

Upitan je li točno da se određeni radovi ne otvaraju zbog povećanih cijena građevinskog materijala, Butković je odgovorio potvrdno.

- Činjenica je da kad su se predavale ponude, pa onda žalbe, prošlo je pet,šest mjeseci do godine dana i situacija je sada puno drugačija. Imamo situacije gdje smo potpisali ugovore, a izvođači ne žele početi raditi jer cijene nisu iste i ne mogu izvesti radove po tim cijenama. Zato je jako bitno to pitanje što prije riješiti i rješavamo ga - istaknuo je Butković ponovivši kako radi o vrlo kompleksnom pravnom i financijskom pitanju na kojem rade ministarstva graditeljstva, pravosuđa, regionalnog razvoja.

'Izgleda li vam Malenica kao da bi se svađao s nekim?'

Na pitanje ima li problema i nesuglasica između Paladine i ministra pravosuđa Ivana Malenice, Butković poručuje kako nema. Naime, prema pisanju Jutarnjeg lista, Paladina i Malenica su se čak posvađali.

- Nema nikakvih problema. To su stvarno gluposti. Prvo, izgleda li vam Malenica da bi se s nekim svađao? Sigurno nije tako. Usuglašavamo najbolje moguće rješenje, tu treba jako puno stvari, a najviše pravno, to posložiti. Delikatna je to odluka. Tražimo najbolja rješenja, naći ćemo ih, nećemo zaustaviti velike infrastrukturne projekte i tu nema nikakvih svađa - rekao je dodavši kako je sve predimenzionirano.

Na pitanje usporava li ovo izgradnju pristupnih cesta prema Pelješkom mostu, ministar je jasno i glasno poručio da ne.

- Kod samog mosta se povećanje cijena ne očituje, ali kod pristupnih cesta će biti određenog povećanja. No, nije ništa dovedeno u pitanje, ceste će se završiti, otvorenje mosta će biti 26. srpnja - poručio je.

Milanović ga pohvalio, Butković si maltene krenuo umanjivati zasluge

Nije želio otkriti hoće li na otvorenje biti pozvan i predsjednik Republike Zoran Milanović poručivši kako se popis uzvanika utvrđuje.

- Tog dana nisu bitni uzvanici nego da bude što više građana. Koncipirat ćemo da ljudi cijeli dan mogu doći vidjeti i prošetati mostom, mi smo to sve radili zbog ljudi, a ne uzvanika - rekao je.

A predsjednikove pohvale su ga i pomalo i zbunile. Naime, Milanović je jučer u Rijeci istaknuo kako Butković radi sjajan posao.

- Uglavnom su to projekti koje provodi Vlada, Ministarstvo prometa i druga ministarstva. Rijeka se nikada nije razvijala kao u ovo posljednje vrijeme dok je na čelu vlada HDZ-a - rekao je.

Na opasku da je Milanović pohvalio njega, a ne Vladu rekavši kako mnogih stvari ne bi bilo da nije njega, Butković si je maltene krenuo umanjivati zasluge.

- Nije to tako. Ja nisam čovjek kojeg treba previše hvaliti. Mi u Vladi radimo jako dobre stvari, politika Vlade od samih početaka je da vodi otvoren dijalog sa svim županima, gradonačelnicima, načelnicima bez obzira iz koje političke opcije dolaze. Nedavno smo imali nepogodu u Krapinsko-zagorskoj županiji, premijer je odmah reagirao, Kolar je tamo župan, odmah smo se svi uključili, nema tu stranačkih predznaka, ravnopravno razvijamo čitavu Hrvatsku. Sad se u Rijeci jako puno toga događa, najviše zahvaljujući Vladi u suradnji s lokalnom samoupravom, koja nije istog predznaka kao mi - rekao je Butković.

