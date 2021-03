Nešto dulje od pola stoljeća napadaju me, po istome obrascu, različiti Milanovićevi sudruzi i sudrugarice, sindikalno braneći zajednički interes - moć. Pritom najnepristojniji među njima (a Milanović je pravi primjer) poneseni cinizmom moći zaboravljaju osnovu civilizirane politike, jezgrovito sadržanu u staroj njemačkoj poslovici: tko živi u staklenoj kući ne smije bacati kamenje. Onaj tko je na vlasti ne moralizira o svojim objektima, jer i u najpovoljnijim, najliberalnijim uvjetima nitko, baš nitko, ne dospijeva na vlast a da se pritom fundamentalno ne ogriješi o temeljne moralne norme (koja važe za „obične“). Nevoljni Milanović - koji čitav svoj život financira od vlasti (na raznim razinama) dopušta sebi, eto, prigovarati bilo komu da je nešto dobio od vlasti. A da bude veselije, osobno nisam dobio nikada ništa, čak ni stipendiju, financiranje projekta, udio u nekoj komisijskoj mrvici moći, i sl. Odatle, doduše, ne slijedi da sam u pravu koliko se očito pokazuje da je Milanović naprosto zabludio (kao, uostalom, i kada laže o mojem „otkucavanju“ u „ime države“ - koja me je dvije godine prije proganjala zbog „uvrede druga Tita“) - započeo je svoj odgovor predsjedniku Milanoviću Žarko Puhovski.

Podsjetimo, Zoran Milanović u nedjelju je na svom Facebooku nazvao Žarka Puhovskog 'udbaškim drukerom' jer ga je Puhovski usporedio sa Staljinom.

- Milanović, uza sve ostalo, i ne zna da u Staljinovo doba nisu postojale samo jedne novine (iako su sve objavljivale slične priče), jer, očito, iz tog sustava stvara ideal-tip za kojim žali danas kada je prinuđen da se „sam-samcat bez ikakvog 'aparata' na svojoj strani“ bori protiv onih koji njime nisu zadovoljni. Kada to protustavlja nekome tko - poput mene - nikada u života nikoga nije imao ni tehničku pripomoć u radu, da se o ostalome i ne govori, riječ je jednostavno o bezobrazluku. To pak da mene smješta u „udbaško-hadezeovski polusvijet“ pokazuje da opet konfabulira, ili pojma nema ni o Udbi niti o HDZ-u, dapače - ni o svijetu. Pogledaju li se kroz godine njegovi stavovi u odnosu na HDZ, a onda i moji, nikomu neće biti nejasno koja je razlika veća. Pogledaju li se, primjerice, komentari ispod mojih (i njegovih) tekstova na ovome mjestu bit će to još jasnije. No, protiv primitivizma koji ukida argumentaciju pomoći nema (osim za uski krug punoljetnih građana). Ostalima, kojima je punoljetnost preteška, ostaje netko poput Milanovića - zaključio je Puhovski.

U međuvremenu, Zoran Milanović je na svojoj Facebook stranici ponovno opleo po Miloradu Pupovcu za kojeg kaže da je pobjegao na Sljeme.

Moram se opet javiti, jer sam, premda pljunuti Staljin, za razliku od hdzovsko-udbaške klike, uskraćen za represivno-propagandni aparat.

Pupovac pobjegao na Sljeme, jer ne smije na ulicu. Laže i sa Sljemena. Lupeta o nekakvim kotama, umislio da je Koča Popović, da se probija preko Hrčavke i Vrbničkih Koliba na Sutjesci. Nije, kaže, ništa krivotvorio, nego je, eto, Screenshot bio malo ‘kljenut’. Pa je, vidi vraga, ispao plod, a ostala ljuska. Čovjeku pripravnom na ovakve laži niti jedna opačina nije strana.

Tko laže, taj i krade. Okljaštrio si moju poruku da bi javnost doveo u zabludu, lingvističaru koji si na Filozofski došao iz Komiteta SK, ‘pod račun’ uz trebovani fotokopirni uređaj. Prevario si ljude manirom Franje Varge, ne bi li prikrio svoju sramnu rabotu, a meni podlo napakirao i antedatirao niti izrečenu, niti napisanu ‘prijetnju’ i ‘pritisak’. Školski primjer neuspjelog udbaškog kompromata.