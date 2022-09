Milanović je odgovorio Vučiću: Gadljivo! Srbi pored mene živog neće u EU. Jesu nas napali? Jesu

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanosti polaganja prisege 20. naraštaja kadeta Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman.

Među ostalim, komentirao je i odbijenicu Ministarstva pravosuđa, koju su uputili Srbiji na zamolnicu za izručenjem četiri pilota, protiv kojih je srbijanski sud nedavno podigao optužnice zbog navodnih ratnih zločina u BiH tijekom Oluje.

- Vlada nije učinila ništa i vidim da neće učiniti ništa. Da sam premijer, učinio bih nešto. Nisam premijer. Mogu predložiti, ali ne ovako javno. Tu se radi o zulumu i teroru nad hrvatskim zapovjednicima i rekao sam sve što sam imao reći o njihovoj navodnoj odgovornosti - poručio je predsjednik naglasivši kako je način na koji se Srbija ponaša nejasan.

'Ne znam što oni hoće'

- Ja ne znam što oni hoće. Hoće u EU. Na ovaj način neće. I cijela priča je besmislena. I ova inicijativa Brdo-Brijuni na kojoj sam bio prije nekoliko dana, da bih onda slušao preko beogradskih i sarajevskih medija da sam navodno komentirao nešto Srebrenicu. To je gadljivo, meni to ne treba, Hrvatskoj to ne treba - istaknuo je.

Hrvatska, dodao je, ima načina da odgovori ako za to postoji politička volja.

- A zna se tko to može - premijer. Zašto neće? Nemam pojma. Ova priča da mi po tome nećemo postupati, kao da ti netko opsuje mater više puta, možeš ne postupati, a možeš i reagirati. A ti pokušavaš fino - rekao je pa se obrušio i na srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića zbog priča o ubijenoj srpskoj djeci.

- Ta priča s ubijenom djecu mi je postala nepodnošljivo gadljiva. I mi Hrvati isto imamo djecu. Kao netko je išao ubijati srpsku djecu, baš iz aviona je išao gađati srpsku djecu. Tu ima cijeli niz pitanja, koje Srbija u principu ni nema prava postavljati i taj njihov zakon kojim si prisvajaju pravo i moralnu auru da sude svemu što se dogodilo na području bivše Jugoslavije, u redu, ali tako u EU nećeš ući - naglasio je upitavši radimo li mi Srbiji probleme kakve neke države rade Makedoniji, koja ih nije ni napala.

- Je li nas Srbija napala? Je. Jesu Srbija i Beograd bombardirali, palili masovno Hrvatsku? Je. Kako se Hrvatska ponaša prema Beogradu? U procesu europskih integracija džentlmenski. Pa dosta je bilo.Takvi pored mene živog neće ući u EU - rekao je oštro Milanović.

Najčitaniji članci