Milanović posjetio Supetar: Mene su dobrovoljni vatrogasci izvukli iz snijega usred Austrije

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je u srijedu na svečanosti otvaranja vatrogasnog doma DVD-a Supetar, koji će biti središte vatrogasne službe i civilne zaštite otoka Brača. Služit će za edukaciju i obuku vatrogasaca Splitsko-dalmatinske županije.

- Ja imam malo problem u tome što se vrlo često ponašamo, kad govorimo o sebi, o svojim dostignućima, kao da nam je, da prostite, jučer otpao rep. Nije baš. Ovaj otok je Europa puno prije nego što su došli europski fondovi - rekao je Milanović.

- On je Europa i Zapad po kulturi svojih ljudi, njihovim radnim navikama, znanjima i vještinama. On je Europa po uređenoj infrastrukturi još prije 30 i više godina, dodao je.

Milanović je rekao da EU ne gleda kao nešto pretjerano emotivno - ni pozitivno, a još manje negativno.

- Ali dok god moramo neka svoja prava, neke svoje pravice, neka svoja prirodna prava koja kao nacija, država imamo trgovati na neki način s Bruxellesom, onda je mjera uspjeha svaki euro koji je Hrvatska uzela od onih 100 ili milijun eura koji se nude. Svaki treba uzeti. I to za svrhovite i dobre stvari, a ovo je dobra stvar - poručio je predsjednik.

- Gdje god dođeš i gdje god vidiš Bračane, i nešto manje, ali jednako tako Hvarane, vidiš uspjeh u dalekim svjetskim bespućima - dodao je predsjednik.

Predsjednik je dobrovoljno vatrogastvo ocijenio duboko plemenitom stvari.

- Ta dobrovoljna vatrogasna društva su, recimo, mene jednom izvukla iz vučjeg snijega usred Austrije u Alpama, kada mi je crk'o auto - ispričavam se na izrazu crk'o, ali crk'o je - ispričao je.

- I pokupili su me neki čiče s brkovima i odveli su me u nekakvu prostoriju. To je bilo ranih 90-ih. Ja sam mislio da je Austrija ušla u NATO i da je to nuklearna baza. Međutim, to je bilo dobrovoljno vatrogasno društvo u nekom selu u Austriji - rekao je Milanović, dodajući da se od tada nikada ne ruga na račun dobrovoljnih vatrogasnih društava.

- I kad god to netko radi, pogledam ga i kažem mu: "To ti je krivo, druže", rekao je.

Prisjetio se i kornatske tragedije 2007. godine.

- Tada sam osjetio da je vatrogastvo svijet koji uzima zdravo za gotovo i koji je "vrjedniji od mnogo toga što mi, urbani elitisti, katkad smatramo vrijednim - zaključio je Milanović.

