Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je uputio pismo zastupnicama i zastupnicima Sabora pozivajući ih da ispune svoju ustavnu obvezu te da se očituje o prijedlogu za izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Pismo predsjednika Milanovića prenosimo u cijelosti:

„Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora,

lankom 119. Ustava Republike Hrvatske uređeno je kako predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske bira Hrvatski sabor na prijedlog predsjednika Republike Hrvatske. Izvršavajući ovu ustavnu obvezu, uputio sam 8. ožujka 2021. godine Prijedlog za izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Prijedlog je sastavljen na isti način i uz istu „dokumentaciju“ (životopis) kakva je dostavljana kod svih dosadašnjih izbora predsjednika Vrhovnog suda po kojima je Hrvatski sabor birao dosadašnje predsjednike Vrhovnog suda.

Umjesto da Hrvatski sabor raspravi i odluči o mom prijedlogu, kako to nalaže Ustav Republike Hrvatske, obratio mi se predsjednik Hrvatskog sabora dopisom od 9. ožujka 2021. godine s pozivom da dostavim nekakvu dokumentaciju te da će se u protivnom smatrati kako „Prijedlog odluke nije podnesen Hrvatskom saboru“. Ni u Ustavu niti u Zakonu o sudovima nije propisana obveza Predsjednika Republike da Hrvatskom saboru, u postupku izbora predsjednika Vrhovnog suda, dostavi bilo kakvu dokumentaciju osim Prijedloga za imenovanje određene osobe predsjednikom Vrhovnog suda. Podsjećam kako je i Ustavom Republike Hrvatske, odredbom njegovog članka 119., i Zakonom o sudovima u članku 44. određeno da „Predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske bira Hrvatski sabor na prijedlog predsjednika Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog odbora Hrvatskog sabora“. Dakle, iz ovih odredbi nigdje ne proizlazi da bi Predsjednik Republike trebao dostaviti Hrvatskom saboru bilo kakvu dokumentaciju na koju se poziva predsjednik Hrvatskog sabora, a još manje o kojoj bi se to dokumentaciji radilo. Štoviše, niti sporni čl. 44a Zakona o sudovima, na koji se poziva predsjednik Hrvatskog sabora, a koji je po mom uvjerenju u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske, ni na jednom mjestu ne spominje obvezu Predsjednika Republike na dostavu bilo koje dokumentacije niti navodi koja bi to dokumentacija bila.

Stavak 2. članka 94. Ustava Republike Hrvatske obvezuje me kao predsjednika Republike Hrvatske na brigu „za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti“. S obzirom na to da predsjednik Hrvatskog sabora samovoljno sprečava Hrvatski sabor u obavljanju njegove Ustavom određene zadaće – biranja predsjednika Vrhovnog suda temeljem prijedloga Predsjednika Republike, odlučio sam se izravno obratiti Hrvatskom saboru, odnosno vama, svim zastupnicama i zastupnicima. Pravo i obveza Predsjednika Republike je predložiti određenu osobu za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, a pravo Hrvatskog sabora je tu osobu izabrati ili ne izabrati. Predsjednik Hrvatskog sabora nema pravo sprečavati raspravu i glasanje o prijedlogu Predsjednika Republike. U protivnom o prijedlogu Predsjednika Republike ne odlučuje Hrvatski sabor, kako je to propisano Ustavom i Zakonom o sudovima, nego njegov predsjednik.

Stoga, kao što sam već naveo, ostajem kod svog prijedloga za izborom Zlate Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda Republike Hrvatske koji je podnesen sukladno Ustavu i Zakonu o sudovima. Podsjećam kako ni temeljem Ustava niti Zakona predsjednik Hrvatskog sabora nije ovlašten disponirati prijedlogom Predsjednika Republike. O takvom prijedlogu, uključujući i njegovu ustavnu i zakonsku utemeljenost, ovlašten je odlučivati samo i isključivo Hrvatski sabor.

Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora,

pozivam vas da Hrvatski sabor ispuni svoju ustavnu obvezu te da se očituje o mom prijedlogu za izbor predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske".